Venta de club histórico se dañó por insólita razón: ¿culpa de Petro?

Independiente Medellín vive horas muy bajas: después de disputar el título de la Liga Betplay II 2023 y perderlo contra Atlético Junior, ahora aparece en el incómodo puesto 18 de la tabla y con muchas dudas de cara al futuro.

Las razones son muchas pero pasan especialmente por temas económicos, que provocaron la salida de 15 jugadores de ese equipo finalista y la llegada e refuerzos que no tenían ese mismo rango aunque sí se ajustaban a la premura económica derivada de no asegurar cupo en ningún torneo internacional.



Esa situación ha hecho que crezca la presión sobre Alfredo Arias y su plantilla por el tema deportivo y sobre el presidente, Daniel Ossa, por los asuntos financieros.



Precisamente, sobre este último punto, el dirigente contó en una charla en Medellín que el club ha tenido una transformación en términos de infraestructura y fuerzas básicas que lo ha hecho atractivo para algunos inversionistas, quienes no han llegado no por razones deportivas sino económicas.



"Este equipo algún día tiene que dar un salto internacional, pero no se lo vamos a dar a cualquiera”, dijo el dirigente al ser consultado sobre una posible venta.



Al preguntarle si hubo ya algún interés puntual, Ossa afirmó: “Dos veces. Una que se cayó en el ganador del Gobierno actual, salieron corriendo... eran de Estados Unidos”. Se refiere al triunfo de Gustavo Petro y el primer gobierno de izquierda del país, según el directivo por la inestabilidad que podría presentarse en el mercado de divisas.