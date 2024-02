Alfredo Arias se queda en Medellín: ‘Estoy más fuerte que nunca’

Deportivo Independiente Medellín completó este sábado su cuarta derrota en 8 fechas de la Liga BetPlay I-2024, con un 2-0 en contra en su visita a Alianza FC, en un partido desastroso, en el que el poderoso terminó con nueve jugadores en Valledupar.



Ante la crisis de resultados, los hinchas y la prensa antioqueña esperaba conocer el futuro del técnico Alfredo Arias y saber si tenía ganas de quedarse en el DIM o de dar un paso al costado. Así, el uruguayo fue contundente: ‘No me voy a rendir’.



“Nunca he renunciado a ninguna cosa en mi vida, no está conmigo, pero no es mi decisión tampoco; mi decisión es entrenar, seguir adelante, darle las herramientas a mis jugadores en la semana y tratar de sacar lo mejor de ellos”, dijo Arias.



Así, el DT del Medellín insistió: “Estoy al firme y más fuerte que nunca, porque aparte, tengo el carácter suficiente para cuando las cosas vienen mal, ponerle el pecho a las balas… no me escondo, digo que estamos jugando muy mal, digo que es responsabilidad mía”.



“La única manera para salir de esto es jugar mejor, cuando un equipo repite los patrones de ponerse en desventaja antes del minuto del minuto de juego y recibir un segundo gol antes de los 12 minutos, es difícil jugar bien después de eso. A eso le sumamos que quedamos con uno menos y erramos un penal. Es difícil jugar mejor, porque jugar mejor no es solo cuando no tienes la pelota, sino justamente cuando no la tienes defender mejor. Se sale de esto entrenando más, poniéndole más actitud, no rindiéndonos, yo soy el primero que no me voy a rendir, soy entrenador y antes fui jugador, estoy acostumbrado a esto de perder y al siguiente día tener que seguir adelante”, apuntó Alfredo Arias.