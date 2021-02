En el final y con polémicas del VAR, América y Nacional empataron 2-2

Atlético Nacional y América de Cali empataron 2-2, por la octava fecha en la Liga colombiana I-2021. En medio de polémicas con el VAR con un gol que no validó Jarlan Barrera, una expulsión perdonada a Jonatan Álvez y con Yesus Cabrera que rescató la igualdad para el bicampeón colombiano, este clásico tuvo todos los ingredientes para ser digno de un clásico.



Los primeros minutos de juego, ambos equipos salieron a buscar el partido, Nacional creó un par de aproximaciones, mientras que América asomó al minuto 7, mediante Santiago Moreno con un remate a la escuadra izquierda de Aldair Quintana, desde el centro del área.

Los locales respondieron con Vladimir Hernández, quien realizó un remate de cabeza a quemarropa, pasando muy cerca del palo izquierdo del arquero Joel Graterol. El araucano aprovechó un centro de Yerson Candelo. Los verdolagas insistían y al minuto 18, Jonatan Álvez tuvo el primero, mediante un remate de pierna izquierda, pero la pelota pasó muy cerca del larguero.



Al minuto 20 y tras un centro al área desde el sector derecho por parte de Yerson Candelo, Cristian Arrieta por intentar rechazar la pelota de su área, metió la pelota en su propia puerta, pasando al frente del marcador a Nacional.



Tras el gol, América salió a buscar el arco contrario, al minuto 32 y tras un centro desde el sector derecho de Cristian Arrieta, el ex Quindío Diber Cambindo en el centro del área, se levantó entre los centrales contrarios y con golpe de cabeza igualó el marcador.



En los últimos minutos, Nacional volvía a recuperar la pelota y dominar el encuentro con aproximaciones sobre el arco contrario. Sin embargo, no tomaban buenas decisiones a la hora de finalizar la jugada.



En la etapa complementaria, Nacional volvió a salir con ímpetu sobre el área contraria. Al minuto 6 y tras una revisión del VAR amonestó a Jonatan Álvez, quien tuvo un forcejeo con Marlon Torres, antes de un cobro de falta.



Al minuto 17, América tuvo el segundo por intermedio de Cambindo, quien no supo aprovechar un contraataque. El delantero remató cruzado, pero la pelota se fue desviada.



Un minuto más tarde, Nacional mediante una jugada colectiva, donde intervinieron Baldomero Perlaza y Jonatan Álvez, habilitaron a Jarlan Barrera, quien tras varios amagues sobre los centrales rojos, definió con pierna derecha lejos del alcance de Graterol, poniendo nuevamente en ventaja a los antioqueños. El samario festejó a rabiar con el preparador físico Felipe García, quien le ha ayudado a mejorar su condición física y atlética.

Sobre el minuto 30 y tras un centro de Danovis Banguero desde el sector izquierdo, Jarlan Barrera paró la pelota con el pecho y definió con pierna izquierda, doblegando al arquero Graterol. Sin embargo, el árbitro Jorge Guzmán tras un análisis del VAR, donde concluyeron que había bajado la pelota con la mano, anulando el tercer gol para los verdolagas.



En tiempo de descuento y tras unos segundos de estar en la cancha, Neyder Moreno es expulsado por una falta en la mitad del campo sobre Rafael Carrascal. Al tercer minuto pasado los 45 del segundo tiempo y luego de una falta, un descuido en la defensa de Nacional, derivó en el empate americano por intermedio de Yesus Cabrera.



Al final, Nacional dejó escapar un triunfo por no tener la tranquilidad de manejar un resultado que lo tenía cómodo. América sin brillar, logró la paridad en el marcador mediante una pelota quieta.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Atlético Bucaramanga, mientras que América de Cali recibe en el estadio Pascual Guerrero al Envigado Fútbol Club.





Síntesis



Atlético Nacional 2-2 América de Cali



Atlético Nacional: Aldair Quintana (6); Yerson Candelo (8), Yerson Mosquera (7), Emmanuel Olivera (7), Danovis Banguero (6); Bryan Rovira (6), Baldomero Perlaza (7), Vladimir Hernández (6), Jarlan Barrera (8), Andrés Andrade (6); Jonatan Álvez (6).



Cambios: Alex Castro (SC) por Andrés Andrade (34 ST), Sebastián Gómez (SC) por Bryan Rovira (34 ST), Neyder Moreno (3) por Vladimir Hernández (45 ST), Tomás Ángel (SC) por Jarlan Barrera (45+4 ST).



D.T.: Alexandre Guimarães.



América de Cali: Joel Graterol (5); Cristian Arrieta (5), Marlon Torres (6), Pablo Ortíz (5), Nicolás Giraldo (6); Luis Paz (6), Yesus Cabrera (9), Emerson Batalla (5), Luis Sánchez (6); Diber Cambindo (6), Santiago Moreno (6).



Cambios: Rodrigo Ureña (5) por Emerson Batalla (1 ST), Rafael Carrascal (5) por Luis Sánchez (11 ST), Aldair Rodríguez (SC) por Luis Paz (34 ST), Daniel Quiñones (SC) por Cristian Arrieta (40 ST).



D.T.: Juan Cruz Real.



Goles: Cristian Arrieta en contra (20 PT), Jarlan Barrera (18 ST) para Atlético Nacional. Diber Cambindo (32 PT), Yesus Cabrera (45+3 ST) para América de Cali.



Amonestados: Bryan Rovira (26 PT), Jonatan Álvez (6 ST), Jarlan Barrera (20 ST), Emmanuel Olivera (41 ST) para Atlético Nacional. Pablo Ortiz (25 PT), Cristian Arrieta (10 ST), Marlon Torres (37 ST) para América de Cali.



Expulsados: Neyder Moreno (45+1 ST) para Atlético Nacional.



Árbitro: Jorge Guzmán (5).



Partido: muy bueno.



Figura: Yesus Cabrera (9).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 30 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8