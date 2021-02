¿Esta vez si será? Vergara tendría importante pretendiente en Brasil

Duván Vergara, quien no hizo parte de la nómina en el clásico del FPC frente Atlético Nacional, estaría en los planes de un grande del fútbol de Brasil y en Cali, el programa Zona Libre de Humo, aseguró que ya tiene un acuerdo salarial. El extremo cordobés no ha tenido acción en los últimos dos partidos de los rojos, pues se encuentra superando una lesión.

Vergara no pudo estar en dos de los partidos más importantes de los escarlatas, el primero frente a Santa Fe y el segundo que se disputó este domingo con Nacional. El jugador sufrió una lesión muscular en el cuádriceps, en la sexta jornada de la Liga frente a Boyacá Chicó y está a una semana de recibir el alta médica.



Sin embargo no todas las noticias serían malas para Duván, pues al parecer sí podría darse su salida al fútbol del exterior, más exactamente al brasileño. Sao Paulo, uno de los históricos de ese país, y que recientemente presentó a Hernán Crespo como su entrenador, ya tendría un arreglo para ficharlo esta temporada. El arreglo sería con el futbolista y su representante. Quedan detalles para finiquitar su vinculación, entre ellos, el sí de los rojos.



"Efectivamente hay arreglo con jugador y agente, parte salarial, resta lo principal, arreglo entre clubes, la oferta debería llegar al América de Cali esta semana", publicó el programa Zona Libre de Humo, en su cuenta de twitter.



Cabe destacar que recientemente el máximo accionista del América, Tulio Gómez, se refirió a la posibilidad de Vergara para el exterior. Era muy difícil sostenerlo, dijo. "Duván es el mejor jugador de la liga colombiana, sin desconocer que hay otros muy buenos. Económicamente necesitamos venderlo, deportivamente no debemos hacerlo. Es una lástima que tengamos que venderlo".



Los directivos del América nunca han negado las ofertas que llegan a sus oficinas por Duván Vergara, sin embargo son claros al decir que solo saldrá en venta. Duván es el jugador mejor cotizado de la liga colombiana, con un valor en el mercado de 4.5 millones de euros, por encima de otras figuras como Jaminton Campaz, Miguel Ángel Borja y Álvaro Montero.