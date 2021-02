Santa Fe y América conocerán su futuro: cerca la Libertadores Femenina

Del 5 al 21 de marzo se desarrollará en Argentina la decimosegunda edición de la Copa Libertadores Femenina, que corresponde a la edición 2020, y en la que Colombia hará presencia con Independiente Santa Fe (campeón de Liga 2020) y América de Cali (finalista). Ambos equipos viajarán en los próximos días a Buenos Aires, con sus nóminas reforzadas.

Lo primero que hay que saber es que el certamen continental se jugará en marzo de 2021, pues en octubre del año anterior no pudo cumplirse por cuenta de la pandemia. Las ligas se retrasaron por los meses de para y hasta hace unas semanas se definieron los últimos participantes.



En total serán 16 los equipos participantes, donde Argentina contará con sus dos principales exponentes: Boca Juniors (campeón) y River Plate. Brasil tendrá en acción a Corinthians (vigente campeón), Ferroviaria y Kindermann Avaí. Por Chile harán presencia Universidad de Chile y Santiago Morning. Paraguay tendrá a Libertad-Limpeño y Sol de América. También estarán Deportivo Trópico (Bolivia), Nacional (Ecuador), Universitario (Perú), Peñarol (Uruguay) y Atlético SC (Venezuela).



Brasil no solo llega a defender el actual título, sino a demostrar su poderío en la competencia en la que ha conquistado ocho de los 11 títulos. Los otros han sido conquistados por Colo-Colo (2012), Sportivo Limpeño (2016) y Atlético Huila (2018).



El próximo martes, 10:00 am (hora colombiana), se realizará el sorteo para definir la primera fase del torneo (fase de grupos). Para determinar la suerte de los equipos se han instalado por bolilleros. Santa Fe integra el bolillero 1, mientras que América quedó ubicado en el 4 con Kindermaan, U. de Chile y Sol de América.



Así quedaron distribuidos los bolilleros. Foto: Conmebol

Los equipos colombianos



Santa Fe retomó entrenamientos en enero y adelantó para de su pretemporada en territorio huilense, más exactamente en el municipio de Gigante de donde son oriundos el gerente del club, Diego Perdomo, y el técnico, Albeiro Erazo. Las leonas aprovecharon las montañas colombianas para fortalecer la parte física.



La gran baja cardenal para este torneo continental será la goleadora Ysaura Viso, por lesión. Las nuevas caras son Tatiana Ariza, Sara Páez y María Morales (Millonarios); Yael Oviedo (Argentina), Johanis Muñoz (Junior) y Sara Córdoba (DIM).



Por otro parte, las escarlatas que también le madrugaron a la preparación, se esperanzan con su primera final continental después de haber terminado terceras en la Libertadores de Ecuador 2019.



Las subcampeonas de la Liga Femenina 2020 decidieron reforzar su nómina con importantes fichas como Katerine Tapia (Nacional), Diana Ospina y Tatiana Castañeda (DIM), y Daniela Arias (Junior). Las rojas ya dieron a conocer la lista de viajeras a Argentina, la cual comandan Catalina Usme y Carolina Pineda, referentes del equipo.