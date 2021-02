¡Leona se nos casa! Romántica pedida de matrimonio de jugadora del FPC

A través de sus redes sociales la delantera de Independiente Santa Fe, Ysaura Viso, compartió la propuesta de matrimonio a María Álvarez, con quien comparte su vida desde hace varios años. La leona que estará ausente por lesión de Copa Libertadores Femenina, aprovechó la celebración de san valentín el pasado domingo, para hacer la romántica petición.

"Entonces llego este día!!! no podía esperar más!!! después de 7 años y 8 meses juntas. Era hora de dar uno de los pasos más importantes de mi vida, Contigo para siempre, no quiero más, no espero más.Llegaste a mi vida y siempre te soñaba", fueron algunas de las palabras que expresó la delantera venezolana en su cuenta de instagram.

Viso, jugadora de selección de Venezuela, será una de las bajas sensibles del equipo cardenal en la competencia continental que será en Argentina en el mes de marzo. En la final sufrió un golpe en el tobillo y tras persistir la molestia en la pretemporada le practicaron exámenes que arrojaron una lesión mayor. Ysaura se encuentra haciendo terapias y no podrá estar con el equipo en la Libertadores. Sin embargo sí confirmó su presencia en la Liga Femenina 2021.