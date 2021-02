Hernán Darío Gómez, conforme con el punto frente a Santa Fe

Deportivo Independiente Medellín igualó sin goles con Santa Fe, en la octava fecha de la Liga colombiana I-2021. El poderoso sigue sumando en el campeonato y al final del encuentro, Hernán Darío Gómez analizó los puntos máximos de su equipo y lo que deberán mejorar para ser un equipo más contundente.

“La sensación del punto es bien importante por el rival que teníamos al frente, tiene mucho trabajo, con un gran técnico, ordenado, con capacidades para atacar y defender. Comenzamos con un estilo de juego que no nos dio resultado, entonces tuve que apelar a la táctica y llenar espacios, por eso fueron los cambios. En los últimos 10 minutos estuvimos más lejos de nuestro arco, muy ordenados e intentamos recuperar un poco más arriba. El equipo tiene un ordenamiento táctico, pero todavía no ha encontrado su fútbol”, indicó Gómez.



Sobre las variantes, ‘Bolillo’ explicó que “los cambios fueron de orden táctico, el primer equipo es de más elaboración, de más juego, pero no lo hemos encontramos. Entonces optamos por tener líneas y recuperar más arriba”.



Además, “todavía no tenemos ese volumen de ataque que logramos al comienzo de la temporada, pero el equipo se muestra más serio, atento e inteligente en sacar resultados”.



En cuanto a la primera variante, donde sobre la media hora de juego sacó a Robert Harrys para darle paso a Juan Carlos Díaz, el técnico remarcó que “Robert (Harrys) llevaba mucho desgaste, lo hemos exigido mucho y opté por cambiarlo para descansarlo un poquito”.



Finalmente, el estratega analizó la función de los laterales y cómo está viendo el fútbol en Colombia. “Los laterales son las manos de los equipos, pero vamos a trabajar para fortalecer las pequeñas sociedades. En el fútbol colombiano es muy luchado todo, está muy duro, muy cerrado y es de mucho luchar y correr”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8