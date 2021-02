En busca de solidificar su liderato: Cali recibe a Alianza por Liga

Deportivo Cali atraviesa un gran momento en la Liga BetPlay I-2021 y la octava fecha del certamen lo enfrenta al colero, en una buena oportunidad para solidificar su liderato y alejarse de rivales que son favoritos a pelear el título.

Con 19 puntos de 21 posibles, el elenco dirigido por Alfredo Arias recibe en su estadio de Palmaseca este lunes (8:00 p.m.) a Alianza Petrolera, que cierra la clasificación con 2 unidades, 2 empates y 4 derrotas, sin conocer todavía el triunfo.



Los verdiblancos salen con todo el favoritismo, pero tendrán que mantener el juego serio que les ha dado tan buenos resultados, ojalá con mayor eficacia en la definición. Marco Pérez -que marcó doblete frente a Junior en Barranquilla-, Ángelo Rodríguez, Michell Ramos y quienes se sumen, esperan estar finos en el momento de llegar al arco adversario.



Colectivamente anda muy bien el elenco ‘azucarero’, con mucha seguridad en el fondo, un mediocampo de excelente contención y extremos que aparecen repetidamente en ataque para desgastar a la defensa rival, especialmente Jhon Vásquez.



Por su parte, el cuadro barranqueño todavía no encuentra su nivel futbolístico, pese al arribo de Wilson Gutiérrez como entrenador, y tal vez tenga como alternativa poblar la mitad de la cancha para evitar el funcionamiento de los ‘azucareros’.



Alfredo Arias, técnico verdiblanco, expresó que “este será el partido más difícil de los que hemos tenido, debemos tener convicción de salir a ganar desde el primer minuto y saber que dura 95 o 100 minutos. Es fundamental que entendamos que este partido es peligroso, porque nuestra mente a veces boicotea al creer que ya logramos cosas, no hemos logrado más que un partido, son lo mismo esos tres puntos que los que dejamos ir ante Envigado”.



Datos en el previo



Deportivo Cali derrotó 2-0 a Alianza Petrolera en su último duelo en Liga, pero nunca le ganó dos seguidos.



Cali lidera el campeonato 2021, con 19 puntos (6 victorias, 1 empate); su mejor inicio desde que se juegan torneos cortos (2002).



Alianza Petrolera acumula 19 partidos sin ganar en Liga (6 empates, 13 derrotas), y no ganó ninguno de los últimos 11 en condición de visitante (2 empates, 9 derrotas).



Deportivo Cali es el equipo que ha intentado más disparos en el Apertura 2021 (108); aunque solo 31 fueron a puerta (28,7%, el segundo menor porcentaje del torneo).



Alianza Petrolera es el equipo que ha concedido más goles de cabeza en el campeonato (4).





Lunes 22 de febrero

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)

Asistentes: José D. Piedrahita (Antioquia) y Yohan Peña (Tolima).



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Andrés Arroyo, Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez (Marco Pérez).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces