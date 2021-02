Entretenido empate de Santa Fe y DIM: muchas opciones, faltó el gol

En la octava jornada del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe recibió en El Campín a Independiente Medellín. Ambos equipos llegaban al duelo con 13 puntos y grandes posibilidades de meterse en los primeros puestos de la tabla.

El duelo de rojos en Bogotá comenzó bastante igualado. Cada quien intentó imponer condiciones, adueñarse del balón y apelar al juego directo para vulnerar el pórtico rival.



La media distancia se transformó en la principal arma del juego. Primero fue Matías Mier con un zurdazo que pasó apenas desviado y después respondió Luis Manuel Seijas.



Al minuto 15 llegó la primera gran clara del equipo local. Sherman Cárdenas recibió por izquierda, con dos toques eludió a dos rivales, ingresó al área y soltó un remate cruzado, pero Andrés Mosquera Marmolejo salvó con lo justo.



Al 25', la visita se aproximó a partir de la pelota quieta. Centro al área de Mier, James Sánchez safó de su marcador y cabeceó en total soledad a la altura del punto penal, pero su disparo salió amplio.



Once minutos después volvió a llegar una oportunidad de peligro. Pelota de costado desde la derecha, increíblemente Sherman le ganó a los dos centrales y cabeceó contra el césped, pero el arquero Mosquera salvó excepcionalmente. Clarísima para el cuadro capitalino. Y poco más tendría la primera parte.

El dueño de casa llegó primero en la segunda parte. Gran jugada colectiva por banda izquierda que terminó en un balón profundo para Jorge Luis Ramos; el ex-Tolima la bajó y pivoteó para el derechazo desviado de Daniel Giraldo.



Instantes después fue Seijas quien quiso anotar el primero en El Campín, pero le dio con su pierna menos hábil (la derecha) y el balón salió suavemente por la línea final.



La visita no se quedó atrás y tuvo una clarísima en el minuto 61. Jaen Pineda ganó por arriba, la peinó y le salió un pase muy bueno para Edwin Mosquera que la punteó como pudo, pero la rápida salida de Leandro Castellanos ayudó.

​Toma y dame se ponían las cosas. Santa Fe probó suerte con un centro al área de Carlos Arboleda que Seijas cabeceó de manera excelente, pero Mosquera, otra vez, se hizo gigante bajo los tres palos.



Al 67' llegaría la más clara hasta el momento. Sherman, de buen partido, sacó un remate cruzado que se estrelló en el vertical izquierdo del arco rival, en el rebote Andrés Pérez le pegó mordido y Mosquera reaccionó rápidamente enviándola al tiro de esquina. Lo merecía bastante Santa Fe.



Ocho minutos después, el DIM metió un buen susto. Primero fue Alexis Rolín con una volea potente que salvó Jeisson Palacios en la línea y en el tiro de esquina posterior Agustín Vuletich cabeceó en el área, pero no pudo darle dirección al balón.



En los últimos minutos, el partido se abrió por completo. Ocasiones iban de lado a lado, poco pesó el mediocampo y primó la verticalidad.Se sigui generando peligro, pero al final no se moverían los ceros del marcador. Entretenido empate de Santa Fe y Medellín.