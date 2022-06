Millos, a ganar o morir en el clásico: final adelantada con Nacional

Se avecina un duelo imperdible en la quinta jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Millonarios recibe en El Campín a Atlético Nacional con la firme intención de recuperar la punta del Grupo A.



El clásico está al rojo vivo teniendo en cuenta que el ganador tendrá pie y medio en la final. Si el verde obtiene los tres puntos, se queda con la clasificación; si el azul se impone tendrá la sarten por el mango en la última fecha.

Para este duelo, Alberto Gamero contará con sus principales piezas, salvo el lesionado Diego Herazo. La intención es poner al once de gala para conseguir la victoria que le de algo de tranquilidad al equipo.



En este orde de ideas, en estos días se trabajó con el mismo equipo que igualó a cero con Junior. Así pues Jader Valencia repetiría titularidad en el frente de ataque y Andrés Gómez se mantendría en la mitad junto a los inamovibles Mackalister Silva y Danel Ruíz.



La única novedad en la convcatoria capitalina se dio en el ataque con la inclusión del canterano Diego Abadía, quien no suma minutos desde el pasado 17 de abril.

​

Justamente en la previa del duelo, Gamero aseguró ante los medios que se trabaja continuamente en el manejo de espacios e intenta ayudar para que sus dirigidos mejoren en la toma de decisiones. Si bien el equipo genera bastantes opciones, concreta pocas.



Así mismo, poco más de 24 horas antes del clásico, la Dimayor entregó noticias a la vereda albiazul: tanto Juan Moreno como Álvaro Montero no será sancionados ante las quejas de Junior, Óscar Cortés (delegado deportivo) recibió seis fechas de suspensión y el sector occidental del Estadio El Campín no tendrá público durante dos jornadas.

En lo que va del año, Millos y Nacional han disputado dos encuentros, uno en cada plaza. El primero se dio en fase regular y terminó con victoria verdolaga por 0-2 en la capital; el segundo ocurrió en la segunda fecha del cuadrangular A y terminó igualado a dos tanto en territorio antioqueño.

​

La victoria más reciente del embajador frente al elenco paisa oficiando como visitante se dio el 31 de octubre del 2020. Aquel día goleó 3-0 con anotaciones de Emerson Rodríguez, Ayron del Valle y Cristian Arango.

​

Respecto a los últimos siete enfrentamientos entre ambos, el balance está bastanta parejo: dos alegrías para cada equipo y tres igualdades.





Alineación probable:

​

Álvaro Montero; Omar Bertel, José Cuenú, Andrés Llinás, Elvis Perlaza; Juan Carlos Pereira, Larry Vásquez, Daniel Ruíz, Mackalister Silva, Andrés Gómez; Jader Valencia.

Entrenador: Alberto Gamero,

​

Estadio: El Campín.

Hora: 7:30 p.m.