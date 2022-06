No son inventos: Millos vs Junior, penoso tiempo efectivo de juego

No para la polémica respecto al Millonarios vs Junior del Grupo A de la Liga BetPlay 2022-I. El cuadro barranquillero recibió un sinfín de críticas respecto a la marrulla vista en El Campín y precisamente Dimayor avivió la llama con una publicación.

A través de redes sociales, la División Mayor del fútbol local reveló datos estadísticos respecto a cuánto tiempo efectivo de juego hubo en cada uno de los cuatro partidos de la cuarta jornada.



Las estadísticas dieron cuenta de que efectivamente el duelo entre embajadores y tiburones en la capital no tuvo ni siquiera un 50% de tiempo efectivo. No eran inventos de la prensa, ni del cuadro embajador e hinchas.

​

En este orden de ideas, el partido Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional fue en el que más se jugó, con un total de 57:22 minutos de 97:37 posibles. Lo cual da un 59% de tiempo efectivo.



Le sigue Independiente Medellín vs Envigado con 53:06 minutos jugados de 96:47 posibles (55%) y continúa La Equidad vs Deportes Tolima con 51:31 minutos de 95:20 (54%).



Millonarios vs Junior cierra entonces el listado con 50:23 minutos de tiempo efectivo de 103:37 posibles, para un porcentaje de 49%.