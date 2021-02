Millonarios modelo 2021 se estrena en El Campín: Pereira, próximo reto

La jornada dominical del fútbol colombiano inicia con el duelo entre Millonarios y Deportivo Pereira, partido que marcará el regreso del cuadro embajador al estadio El Campín de Bogotá.

​

​El duelo entre capitalinos y matecañas, válido por la quinta jornada de Liga BetPlay 2021, comenzará desde las 2 p.m.

En cuanto a las novedades del azul, la noticia del momento pasa por Matías de Los Santos, quien estaría cerca de cerrar su regreso al fútbol del exterior. El uruguayo no hizo parta de la convocatoria y el juvenil Andrés Llinás pinta como su reemplazo natural.

​

​Por otro lado, Alberto Gamero tendrá en cuenta cinco futbolistas que no viajaron a Medellín en la fecha pasada: Breiner Paz (por Matías), Kliver Moreno (por Juan Camilo García), Hárrison Mojica, Juan Camilo Salazar y Diego Abadía (por Jader Valencia).



Al ser una lista de 20, dos de los mencionados no podrán ser tenidos en cuenta. Vale la pena recordar que Kliver, Salazar y Abadía no han tenido minutos en 2021.

¡Todos unidos por los 3 puntos! 💙🔥⚽️ El profesor Alberto Gamero ha convocado a 20 jugadores para el juego de mañana frente al Pereira en El Campín. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/F1bphVH6hG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 6, 2021

Como se mencionó anteriormente, Millonarios volverá a ejercer su localía en El Campín, sitio en el que no jugaba desde diciembre del año pasado debido a las medidas de la Alcaldía tras decretarse alerta roja en Bogotá.

​

El duelo más reciente de los albiazules en su estadio fue justamente frente al Pereira (22 de diciembre). En aquella oportunidad los dueños de casa ganaron por 1-0 con gol de Juan Camilo Salazar.



Antes de eso, en la fase final del todos contra todos, el equipo de Gamero ganó 2-0 a domicilio. Aquella noche celebraron Cristian Arango y Ricardo Márquez en el Hernán Ramírez Villegas.



Los capitalinos suman 20 fechas sin conocer la derrota y están a tan solo nueve partidos de igualar el récord histórico del FPC, marca que justamente impuso Millos en 1999.





Alineación probable



Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Felipe Román; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Emerson Rivaldo Rodríguez, Mackalister Silva, Cristian Arango; Fernando Uribe.

DT: Alberto Gamero.

​

Estadio: El Campín.

Hora: 2 p.m.

​Canal: Win Sports +