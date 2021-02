De los Santos no fue convocado: salida de Millonarios parece inminente

Por segundo partido consecutivo, el defensor central Matías de los Santos no hace parte de la convocatoria en Millonarios y en su lugar vuelve a estar Andrés Llinas, de buen partido frente a Independiente Medellín en la más reciente salida. Según indica la prensa en Argentina, el uruguayo está cerca de concretar su salida al fútbol argentino.

Sobre el tema de Matías de los Santos, el periodista Julián Capera dijo en las últimas horas que su ausencia en la convocatoria azul se debe a que están definiendo detalles de su salida al fútbol del exterior.



"Está cerca la salida de Matías de los Santos de Millonarios. Si no se hace ahora, el jugador se irá libre. Vélez es el equipo que más ha adelantado gestiones para contratarlo, pero no el único. Esta semana será clave", aseguró el periodista de ESPN.



En Argentina señalan que Mauricio Pellegrino, técnico de Vélez Sarsfield, quiere sí o sí al central uruguayo de 28 años que ya vistió esa camiseta en 2019/20. Además, se indica que De los Santos ya rechazó una oferta de Aldosivi días atrás.



Los convocados para este domingo vs Deportivo Pereira:



Arqueros: Juan Moreno y Christian Vargas.



Defensores: Bréiner Paz, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Felipe Román, Elvis Perlaza, Ómar Bertel.



Volantes: Fredy Guarín, David M. Silva, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Harrison Mojica, Kliver Moreno.



Delanteros: Cristian Arango, Juan Camilo Salazar, Diego Abadia, Émerson Rodríguez y Fernando Uribe.