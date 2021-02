Bocanegra no pierde la ilusión: 'el profe invita a estar preparado'

Daniel Bocanegra es uno de los jugadores que conoce bien el trabajo de Reinaldo Rueda, cuando el ahora seleccionador de Colombia lo dirigió en Atlético Nacional, en tres años brillantes para el equipo verdolaga, entre 2015 y 2017, cuando se conquistaron seis títulos (dos continentales: Libertadores y Recopa Sudamericana).

A propósito de su llegada a la Selección Colombia y el llamado a los jugadores de la liga local para un microciclo previo a las fechas de Eliminatoria de marzo, Bocanegra habló con FUTBOLRED sobre la posibilidad de volver a vestir la tricolor, como lo hizo en 2014 y 2016 por llamado de José Pékerman.



Lo primero que hizo el polifuncional jugador de 33 años fue aplaudir la vinculación de Rueda a la Selección Colombia. Asegura que su aporte va a ser grande. “Veo muy bien la llegada del profe Reinaldo Rueda a la selección, porque sabemos de su experiencia con selecciones y ha estado en mundiales. Sabe lo que es disputar eliminatorias, así que conoce cómo disputar estos partidos. Esto es bueno para Colombia, pienso que le va a aportar mucho a la selección”.



Bocanegra, quien jugó en Colombia para Huila, Santa Fe, DIM y Nacional, y quien desde 2020 viste la camiseta del club paraguayo Libertad, ve con buenos ojos el primer microciclo de Reinaldo.



“El llamado a los jugadores locales me parece una buena decisión. Será una buena experiencia para ellos y el profe los venía siguiendo desde hace rato porque están en muy buen nivel. Quiere mirar si puede contar con ellos en la Eliminatoria y para eso son estos microciclos. Me parece muy bueno que se vean jugadores del medio local, porque esto obliga a que todos estén preparados y dando lo mejor, para tener su oportunidad. Colombia tiene jugadores muy buenos en el fútbol europeo y uno en el fútbol colombiano ve esa posibilidad muy lejos. El profe invita a estar siempre preparado”.



Tampoco descarta la posibilidad de volver a ser convocado en Colombia y se ilusiona con un nuevo llamado, teniendo en cuenta que Rueda conoce bien sus características. “La posibilidad de estar en la Selección es algo que uno siempre quiere y anhela tener. Uno trabaja el día a día y busca estar bien en su equipo para que los profesores vean el trabajo de uno. El profe me conoce y me dirigió, entonces por ahí debe tener mis características. Hay jugadores que están muy bien también, entonces hay que esperar. Yo haré las cosas bien en mi club y en la liga, para tener más posibilidades de ser llamado a la selección”, le manifestó a FUTBOLRED.



Justamente sobre su actualidad en Paraguay, Bocanegra se refirió al debut en liga que está programado para este domingo frente a Olimpia. Libertad también se concentra en Liberadores, donde espera rival en segunda ronda entre el ganador de la serie compuesta por Universidad Católica de Ecuador y un equipo uruguayo que falta por confirmar.



“Estamos trabajando con el grupo, este fin de semana empieza el torneo apertura. Queremos llegar bien a los partidos y salir campeones. Tenemos un buen plantel y cuerpo técnico y eso es lo que estamos haciendo, preparándonos. También queremos llegar a la fase de grupos en Libertadores y estamos mentalizados en eso. Yo estoy a gusto en el fútbol paraguayo es una liga competitiva y lo bueno es que no se viaja tanto, los partidos son muy cerca y el viaje más largo son dos horas, así que no hay mucho desgaste. En esta liga todos los equipos son aguerridos y todos corren, son fuertes en el fútbol aéreo, entonces toca estar muy preparado”, contó.



Daniel Bocanegra tiene contrato con Libertad hasta diciembre de 2021 y dice que todavía no han llegado ofertas. Tampoco sabe si se renovará con el equipo paraguayo en el que comparte con Alex Mejía, otro exverdolaga. “No han llegado ofertas del fútbol colombiano, ya miraremos más adelante, todo depende si continuo en Libertad o no. Después se mirarán las opciones”.