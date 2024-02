Millonarios y Once Caldas van por la recuperación en Liga

Millonarios y Once Caldas se ven las caras nuevamente por Liga Betplay este martes 27 de febrero a las 8:15 p.m. en el estadio El Campín en un duelo en el que no servirá ceder puntos.



Ambos clubes vienen bien golpeados ya que llegan a este encuentro con dos derrotas consecutivas en sus espaldas.



Millonarios viene de una sorpresiva derrota ante Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja un duelo que se definió por detalles mínimos y unos días antes el cuadro Embajador fue vencido en Bogotá por Águilas Doradas.

Por su parte, Once Caldas viene de perder en el clásico cafetero ante Deportivo Pereira en condición de local y una fecha antes cayó duramente con Jaguares por 3-0 en el estadio Jaraguay.



El cuadro albiazul recuperó algunas piezas contra Patriotas como fue el caso de Leonardo Castro, David Macalister Silva, Larry Vázquez, Daniel Cataño y Juan Carlos Pereira, este último no vio minutos con los boyacenses.



Además, en ese juego se dio el retorno de Emerson Rivaldo Rodríguez por lo que con todas estas piezas disponibles Alberto Gamero pondría toda ‘la carne al asador’ para este encuentro.



En cuanto a Once Caldas, el ‘Blanco Blanco’ llevará seguramente todo lo mejor a disposición empezando por Dayro Moreno que está en buena racha y será el jugador a ver ya que está cerca de romper el récord de Sergio Galván Rey para convertirse en el máximo anotador histórico del fútbol colombiano.



La última vez que Embajadores y Albos jugaron por Liga fue el pasado 22 de agosto de 2023 con triunfo para los bogotanos por 2-1 con goles de Andrés Correa (en contra) y Daniel Cataño. El descuento fue de Luis Miranda.



Cabe señalar que Millonarios marcha undécimo en el torneo con 11 puntos mientras que Caldas está en el puesto 14° con nueve unidades.



Millonarios vs. Once Caldas

Estadio El Campín

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win Sports +