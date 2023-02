Millonarios debutará en casa en el 2023: recibirá a Jaguares

El inicio del 2023 para Millonarios ha estado marcado por los partidos aplazados, debido a que el estadio El Campín no estaba a disposición del cuadro azul, por el Sudamericano Sub 20. Momento para que los de Gamero debuten, oficialmente en casa, luego de las complicaciones que han sufrido.

Lo ocurrido en Ibagué también mermó a los embajadores, pues no han tenido la posibilidad de competir al máximo, complicando la preparación en Liga y de estar a tope para los duelos que vendrán. Pues a raíz de aplazamientos y compromisos en Libertadores, vendrá una seguidilla importante de partidos.



Ahora, el reto de Millonarios será empezar a sumar, con los partidos que tenga, para ajustar algo de caja y empezar a abonar terreno para la eventual clasificación. De los 20 equipos participantes, a este momento, los embajadores son los únicos que tienen apenas un duelo disputado en las cinco jornadas de Liga BetPlay.



La semana fue aprovechada para que aquellos hombres que venían con molestias, empezaran a sumar minutos y ritmo de competencia. Una de las buenas noticias es que Fernando Uribe ya está haciendo trabajos con el grupo, a la espera de mejorar condición física y muscular, para poder ser tenido en cuenta por Gamero.



Por el momento, Gamero no tendría en cuenta a Ruiz ni Alba, quienes estuvieron las últimas semanas fuera de las canchas. El primero, por un problema físico, pendiente de exámenes y el segundo, por molestias en la clavícula. A ellos, se les suman David Silva y Daniel Cataño, por suspensión, no estarán contra Jaguares. Vásquez presentó molestias y estaría en duda. Además, Bertel y Vásquez se bajaron a último momento de la convocatoria, debido a molestias físicas.



El duelo más reciente entre ambas escuadras, disputado en Bogotá, fue en el semestre anterior, con triunfo 2 a 0 para Millonarios, con gol de Silva y autogol de Jorge Soto. La única victoria de Jaguares en El Campín fue en el apertura del 2021, 0 a 2 con goles de Rojas y Barragán.



Probable alineación: Montero; Perlaza/Rosales, Llinás, Vargas, Murillo/Perlaza; Pereira, Giraldo; Quiñones, Cortés, Guerra; Castro.