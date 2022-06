¿Hay o no sanción para Millonarios? Dimayor se volvió a manifestar

Millonarios y Nacional se enfrentarán hoy en el estadio El Campín, para disputar el duelo de la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Ayer, la Dimayor dio a conocer las sanciones respectivas que recibieron los azules, tras los incidentes del partido anterior contra Junior.

Conoce la Resolución No. 032 de 2022, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve: 👉Todos los detalles en nuestro link https://t.co/zUae34W5c9 👈 pic.twitter.com/LjrFNQi3Zw — DIMAYOR (@Dimayor) June 11, 2022

Dos fechas de sanción, con cierre parcial de la tribuna occidental, fue la determinación. Ante esto, Millonarios presentó el recurso de reposición, buscando que la Comisión Disciplinaria pueda revertir dicha determinación, teniendo en cuenta que el partido será este sábado. Pese a rechazar dicho recurso, los hinchas podrán asistir al estadio, teniendo en cuenta que aun faltaría un recurso para poder reversar la decisión.



La Dimayor y la Comisión Disciplinaria se manifestó al respecto, emitiendo el comunicado en la Resolución 032 del 2022. Luego de presentado el recurso por parte de los embajadores, la entidad dijo “Por tal razón, la solicitud del club no encuentra sustento en tanto no se aportó ningún elemento que controvierta lo reportado por los oficiales de partido, informes que gozan de presunción de veracidad”.



Además, agregan “Este Comité no repone el artículo 7 de la Resolución 031 del 10 de junio de 2022” de esta manera, se sostiene la sanción de dos fechas para parte de la tribuna occidental del estadio El Campín.



Sin embargo, la Dimayor dejó abierta la posibilidad para que Millonarios presente el recurso de apelación “En atención a la decisión del presente recurso y a lo solicitado, este Comité concede el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, para lo cual se correrá el traslado respectivo del expediente”.



Con la posibilidad que presentó la Dimayor, del recurso de apelación, los aficionados de Millonarios podrán asistir al estadio contra Atlético Nacional, este sábado 11 de junio, mientras la entidad no de respuesta a este recurso.