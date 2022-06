Dorlan Pabón: ‘Todos aportaremos un granito de arena para ganar’

Atlético Nacional avanza un buen momento en el campeonato, los dos triunfos sobre Bucaramanga los puso a un paso de la clasificación a la final de la Liga I-2022. Dorlan Pabón es uno de los elementos clave en el equipo, el delantero espera que el conjunto verdolaga logre el objetivo.



“Estoy contento por lo que estamos viviendo, nada es fácil y todavía no hemos conseguido nada, estamos con los pies sobre la tierra y con la ayuda de jugadores como Jarlan Barrera y Andrés Andrade, el juego es muy bueno, tienen la calidad. Estoy tranquilo, enfocado en el objetivo, dependemos de nosotros, tenemos al frente un gran rival y creo que Nacional viene haciendo una muy buena labor. Esto nos da la motivación para seguir adelante”, precisó.



Además, “venimos haciendo las cosas bien, cuando le ganamos a Millonarios en Bogotá, se hizo un buen trabajo, pero esto es otra historia, otro partido. Tenemos que estar muy concentrados, mostrando lo bueno que hemos realizado en estas finales, ellos tendrán a su gente en su estadio y van a buscar el triunfo, pero nosotros dependemos de lo que hagamos para lograr la clasificación”.



Sobre la mezcla de juventud y experiencia en el equipo antioqueño, Pabón precisó que “la experiencia la tenemos todos, hay jugadores que no son tan pelaos, tienen 20, 30 partidos y si están en Nacional es por algo. Yo estoy para ayudarles, pero ya saben lidiar esas presiones. Acá no gana uno, ganamos todos, todos se ponen el overol y aportaremos un granito de arena para ganar. En Nacional, ganar es obligatorio”.



El ex Monterrey, Sao Paulo, Betis, entre otros se refirió al aspecto físico y el desgaste en este último tramo del torneo. “Este equipo está preparado para todo, tenemos un buen estado físico, nos preparamos día a día para estar de la mejor manera. Todos los que estamos, vamos a aportar. Los otros equipos hacen su trabajo, si se quejan, es problema de ellos. Nosotros estamos concentrados en lo que hagamos, bien preparados física y mentalmente. El que gane el título es el que va a estar más fuerte y no queremos sorpresas como el año pasado”.



Volviendo al tema de los veteranos, Pabón comentó que “todo está muy claro, se habla mucho de los veteranos, pero a veces un joven te da el triunfo. Si estamos en Nacional es por el talento que tenemos, esta situación la sacamos adelante entre todos. Tenemos al frente un gran rival, pero estamos preparado para eso, estar concentrados, ser inteligentes y hacer un gran partido”.



Finalmente, resaltó la fuerza mental y la unión grupal en Nacional. “Por mi experiencia, les ayudo, pero ellos son muy inteligentes, cada uno lleva un gran rendimiento. Sabemos la clase que tenemos en los jugadores, es una familia y todos son piezas importantes. Si tienen talento, van a jugar y estar preparados, con la camiseta de Nacional hay que sudarla, darlo todo y buscar ganar. La exigencia es para todos, no solo en los experimentados, hay que valorar el trabajo que todos estamos haciendo, somos un equipo grande”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8