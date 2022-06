Nacional busca de la clasificación a la final: visita a Millonarios

Atlético Nacional visita este sábado desde las 7:30 de la noche a Millonarios, por la quinta fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. Tras imponerse sobre Bucaramanga tanto en Medellín como en la ciudad bonita, el conjunto antioqueño necesita de un nuevo triunfo sobre el embajador para lograr el objetivo de llegar a la final. Al frente está el conjunto azul que buscará cortar la racha de dos partidos sin ganar.

La alegría obtenida en el estadio Alfonso López quedó atrás, para Nacional llegó el momento de máxima exigencia y si quiere lograr la clasificación, deberá derrotar a Millonarios. Las cuentas están claras y para el equipo solo está en la mente los tres puntos. En cuanto a las novedades, se mantiene el mismo grupo que estuvo en Bucaramanga. Sin embargo, habría un cambio en lo nominal, donde Sebastián Gómez tendría un compañero en la marca, entre Jhon Duque o Alex Mejía. Mientras que, en el ataque, van a esperar a Jefferson Duque hasta último momento si logró superar una virosis que lo sacó del último partido.



“Hemos estado al frente de esos temas, en la parte física de Jefferson Duque y todo el grupo. La recuperación es fundamental de partido a partido. Jefferson (Duque) ha evolucionado bien, vamos a esperar hasta mañana para una última evaluación y con ese informe, tomar la determinación si es elegido para jugar”, destacó el asistente técnico Carlos Restrepo.



En cuanto al análisis del rival, el ‘Piscis’ indicó que “es un equipo con mucha iniciativa, en el mediocampo tiene mucho fútbol colectivo, especialmente en el mediocampo. Debemos intentar equilibrar y si necesitamos un volante de marca, seguramente lo vamos a buscar. Contra Millonarios no podemos hacer un juego de ida y vuelta, más que estamos en la altura, debemos mejorar en la posesión y que, con ella, movamos a Millonarios, ampliar y penetrarlos para sorprenderlos, sin descuidar en defensa, siendo cortos y agresivos”.



Además, resaltó que “es muy probable que tengamos un cambio en la nómina, queremos equilibrio. En la altura y contra Millonarios, no podemos hacer cosas que no son. Queremos ganar y estar clasificados, para lograr eso, debemos hacer un muy buen trabajo, porque tenemos un gran rival al frente. Cuando ellos nos busquen, hay que estar bien parados en el campo, Millonarios por izquierda es muy fuerte, por derecha, Carlos Gómez han tenido mucha velocidad y con sus pivotes como Larry Vásquez y (Juan Carlos) Pereira, logran hacer superioridad y te pone rápido en el área rival, también juegan directo”.



Por su parte, Danovis Banguero conoce muy bien la manera de jugar de Alberto Gamero y ha enfrentado en varias ocasiones a Millonarios. “Estamos contentos por lo que conseguimos, sabemos que es un paso importante que dimos, pero no es suficiente para clasificar a la final y menos para ser campeones. Estamos disfrutando, pero tenemos que prepararnos muy bien pensando en Millonarios. Nosotros debemos salir a competir, buscar el resultado y conseguir los tres puntos que nos deje muy cerca de la clasificación. Este torneo no da tregua, necesitamos corregir esos detalles para salir a conseguir el resultado en El Campín contra Millonarios”.



Datos entre Millonarios y Atlético Nacional

Por Liga colombiana, se han disputado 260 partidos entre Millonarios y Atlético Nacional, de los cuales 99 triunfos son para los embajadores contra 78 de los verdolagas y 83 empates. 391 goles anotaron los capitalinos frente a 331 de los antioqueños.



En cuadrangulares semifinales, Nacional ha enfrentado en 11 oportunidades a Millonarios, con un saldo de cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, 17 goles a favor y 15 en contra. El conjunto antioqueño suma cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota frente al ‘albiazul’ en esta clase de encuentros (tres victorias, dos empates).



Tras una racha de nueve encuentros sin conocer la victoria ante Atlético Nacional en Primera División (cinco empates, cuatro derrotas) entre diciembre de 2016 y septiembre de 2019, Millonarios ha ganado dos de sus últimos cinco duelos ante el equipo verdolaga (dos derrotas), marcando tres goles en ambas victorias (3-0 en octubre de 2020; 3-1 en noviembre de 2021).



En los últimos siete partidos, Nacional ganó dos, Millonarios dos y empataron en tres ocasiones.



El máximo goleador del duelo entre Nacional y Millonarios es Víctor Hugo Aristizábal con 13 goles, seguido por Oswaldo M. Palavecino con 12 goles, nueve para Nacional y tres para los albiazules y Alejandro Brand con 11 goles, todos con Millonarios.



Estos dos clubes se enfrentaron por vez primera en el campeonato de Primera División de 1948 el domingo 3 de octubre en Bogotá, donde ganó el equipo antioqueño (que en aquel entonces se llamaba Atlético Municipal) por 4-3.



Las mayores goleadas entre ambos equipos, la más abultada se dio el 29 de abril de 1954: fue victoria 0-7 de Millonarios en el Atanasio Girardot. La segunda más abultada fue el 6-0 a favor del azul, el 12 de junio de 1949, en El Campín. La mayor goleada a favor del Nacional fue el 5-0 del 10 de agosto de 2014, en Medellín.



Millonarios no vence a Nacional en El Campín desde el 31 de octubre de 2020, en aquella ocasión por la fecha 17 de la Liga 2020, el equipo azul se impuso por 3-0 con goles de Emerson Rodríguez, Ayron Del Valle y Cristian Arango. Ese día, fue el último partido de Juan Carlos Osorio en su segundo ciclo como entrenador verdolaga.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Jhon Duque (Alexander Mejía), Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Ruyery Blanco (Jefferson Duque).

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



VAR: Fernando Acuña (Boyacá).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8