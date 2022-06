‘En Millonarios son muy habilidosos, pero atrás no es el gran equipo’

Atlético Nacional buscará en Bogotá frente a Millonarios la clasificación a la final de la Liga I-2022, uno de los jugadores que mejor se ha perfilado en el esquema del equipo es Juan David Cabal.



El zaguero vallecaucano confía en el trabajo colectivo y con su aporte, espera que el equipo logre el éxito deportivo en este campeonato, algo esquivo desde hace cuatro años.

“Ha sido un momento crucial ser titular en Nacional, era algo que quería desde hace rato. Me siento bien, se viene un partido importante donde no podemos estar desconcentrados ni una milésima de segundo. Aproveché la lesión de Felipe (Aguilar) aunque no fue de la mejor manera que gané el puesto, soy un buen compañero. Sabemos que, ganando, somos finalistas. Son partidos diferentes, ellos van a salir a buscar la victoria, si no ganan, están afuera. Nosotros también tenemos la ansiedad para ganar, pero no más que ellos”, remarcó.



En cuanto al trabajo junto a Emmanuel Olivera en la zaga central, Cabal comentó que “con Emmanuel (Olivera) me conozco bien, igualmente en los entrenamientos, nos rotamos los compañeros y con todos me la voy muy bien. Estamos demostrando nuestra calidad para competir y jugar”.



Además, “sigo trabajando, desde hace años estoy evolucionando, proyectando en ese central titular de Nacional, pero no me relajo. Hay que seguir mejorando para llegar a la élite, he tenido caídas, lesiones, pero vamos sumando, todo es un aprendizaje y es como una alcancía que se va llenando de ahorros”.



Juan David ponderó al próximo rival, pero resalta las características del equipo verdolaga. “Fueron partidos difíciles con Millonarios, ellos son muy habilidosos, pero atrás no es el gran equipo. Vamos a salir a proponer, si no es con la tenencia de la pelota, necesitamos ganar y vamos a buscar los puntos sea como sea. Venimos trabajando de la mejor manera, vamos a buscar la manera de tener más la pelota que ellos y que no se sientan bien en la cancha. Queremos aprovechar la mayor cantidad de opciones, si no se puede de esa manera, vamos a pelear el partido”.



Finalmente, agradeció el cariño de los hinchas, como canterano, vive de manera especial este momento con Nacional. “Ganarme el apoyo de los hinchas, es algo espectacular. Tenemos a la mejor hinchada de Colombia y cada vez que nos apoyan, somos muy felices, les agradezco a todos por el acompañamiento, estar pendientes de mí en todo momento, en mis lesiones, mis momentos buenos y malos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8