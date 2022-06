La definición, el pecado que condenó a Millonarios contra Nacional

Millonarios y Nacional se jugaba todo por el todo en Bogotá. La quinta jornada dejaba mucho por definir. Empate a ceros en el clásico colombiano, que dejó a lo visitantes con la primera opción de llegar a la gran final.



Ambas escuadras, en sus opciones y necesidades, mostraron sus cartas. Un juego de dinámica por un lado, y otro, para bajar el ritmo, cortarlo y aprovechar las transiciones defensa-ataque para hacer daño.

Estos son los puntos a analizar y destacar, del desempeño de Millonarios, que no pudo lograr seguir con vida, en el camino a la final.



Falta de definición: los de Gamero generaron 25 remates, de los cuales, fueron nueve al arco. Por la banda izquierda, por derecha, entrando por el centro en combinación.



La falta de un delantero con opciones, criterio para atacar y demás, dejó a los embajadores sin esa puntada final, que es vital, para poder concretar las opciones generadas.



La lesión de Herazo dejó el lugar para Valencia, que pese al empuje y la virtud de darle juego a sus compañeros, posicionándose de espaldas para abrir por banda, no fue suficiente para poder llegar a concretar las chances en el arco de Nacional.



La banda izquierda y derecha, fundamentales en la intensidad azul: los dos sectores fueron importantes, pues Millonarios atacó bien por este sector. Carlos Gómez logró superar a Cabal en gran parte del partido. Talento para tener en cuenta, pues tuvo acciones de gol que no logró definir.



Ruiz y Bertel lograron compenetrarse, también haciéndole el 2 a 1 a Candelo, siendo incisivos. Sin embargo, el último toque no estuvo fino.



El banco de suplentes se queda corto: el recambio embajador no se compara con otras nóminas. Pese a que es el equipo que tiene una idea de juego sólida, concreta y con criterio, al momento de mover las fichas, las opciones para darle vuelta a una situación escasean.



Entrega en la cancha: muy pocos puntos bajos en los azules. La calificación fue alta para todo el equipo, que dominó todo el compromiso. Además, el mapa de calor refleja el bloque alto de Millonarios, en comparación del medio/bajo que propuso Nacional en El Campín.