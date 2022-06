David Silva: ‘Millonarios recuperó una mística, un amor propio’

La ilusión era intacta, y más porque la Dimayor finalmente notificó que la afición de Millonarios sí podía ingresar al Estadio Nemesio Camacho El Campín tras la sanción que le pusieron al club en distintas gradas del recinto deportivo, pero que para las esperanzas locales, el ente aplazó esta sanción.

Un marco completamente azul en el que Millonarios dependía de ellos mismos para ir encaminando la posibilidad de meterse en la final de la Liga BetPlay. Mucha presión durante los 90 minutos por esa victoria de Junior que obligaba tanto a los embajadores, como a Nacional, sumar de a tres. El camino de Alberto Gamero era claro: ganar y liderar por el punto invisible igualando con los tiburones.

Sin embargo, todo terminó en igualdad sin goles, un encuentro en el que faltaron los goles, y un resultado que eliminó a Millonarios. Caras largas en rueda de prensa de Alberto Gamero y David Mackalister Silva que contestaron las preguntas de los periodistas, interesados en lo que vendrá para la institución. El bogotano mantuvo que hay una gran camada que representa de la mejor manera al club.

Al entrar a la rueda de prensa, le preguntaron a David Silva el balance que hace de esta temporada con varios juveniles que intentaron echarse el equipo al hombro por las recurrentes lesiones. El capitán comentó, ‘quiero empezar dando las gracias a la hinchada no solo por lo que hizo hoy, sino a lo largo de este torneo, de esta historia de este club. Queríamos llegar a la final, lo luchamos lo buscamos en todos los estadios, en ninguno nos fuimos a esconder, y no meterla cuesta. Creamos todas las opciones, no la metimos y por ende los resultados’.

Sobre los juveniles, el otro pedazo de la pregunta resaltó la labor que están haciendo, ‘me siento muy orgulloso de lo que están haciendo, de lo que se han convertido, y estoy seguro de que más temprano que tarde van a venir los frutos y estos jóvenes van a dar alegría a esta institución’.

Posteriormente, lo cuestionaron por una posible pérdida de tiempo por parte del club en los partidos. La respuesta fue clara con un molesto David Silva, ‘yo creo que ahorita hablar de eso se puede tildar de excusa. Yo creo que más bien, soy consecuente con lo que dice Millonarios, con lo que hace Millonarios. Millonarios no fue a ninguna ciudad a hacer tiempo, Millonarios siempre fue a buscar un resultado a todas las ciudades’.

Es algo a lo que David Silva ya había hecho referencia en otros encuentros. ‘El partido pasado discutía con alguien y le decía, ‘revise el tiempo efectivo de Millonarios en todo el semestre’. Entonces Millonarios hace dentro del terreno de juego lo que quiere, y lo que quiere es que el fútbol colombiano mejore. Cada quien escoge sus caminos, y habrá unos a los que les funcione, otros que no, pero somos consecuentes con lo que queremos, con lo que buscamos. Muchos dirán que no nos sirvió de nada y lastimosamente para ellos tendrá la razón. Para lo que nosotros queremos para esta camada de jugadores que serán la camada de nuestro fútbol es que aprendan que se puede mejorar el fútbol colombiano’.

Le cuestionaron qué faltó para quedarse con los puntos de local y pasar a la final, ‘la idea de juego de Millonarios no puede estar en tela de juicio, yo creo que es un trabajo arduo, día a día y el que se ha demostrado. No se nos dieron, fue falta de efectividad, sí, pero la idea de juego nos llevó a crear ocho opciones de gol, el equipo de mayor posesión, de mayor remate, de muchas cosas que muchos dirán que no sirve, pero para nosotros era fruto de un trabajo, que para muchos el trabajo vale si levanta un título, pero hay muchas cosas detrás’.

Ese aspecto que está detrás es como lo ha titulado David Silva, una mística en Millonarios que recuperó en los últimos torneos con una camada de juveniles que busca seguir creciendo en la disciplina, ‘ustedes se han dado cuenta que Millonarios recuperó una mística, recuperó ese amor propio, recuperó que cada jugador ame su camiseta, entonces como dice el profe, vamos a seguir’.