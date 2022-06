Millonarios, a buscar culpables: ¿Quién debe pagar por la eliminación?

Millonarios sufrió en la penúltima jornada de los cuadrangulares y de qué manera; con un marco impresionante en El Campín, que estaba a reventar, y ante Atlético Nacional. Todo hizo aún más doloroso ese empate (0-0) con sabor a eliminación. El resultado no le sirvió al equipo de Alberto Gamero, que llegaba con la necesidad de ganar. Ahora solo le resta cerrar el semestre enfrentando al Bucaramanga, en un partido por el honor.



Caras largas, decepción, lágrimas, nostalgia y mucho enojo. De todo se vio en El Campín, a donde llegaron miles de hinchas para alentar a su equipo. Al final, un nuevo 'papelón' que en las redes sociales no perdonaron. Las burlas no dieron tregua con la eliminación.



Otro que se dejó ver muy afectado fue Alberto Gamero, quien acudió a la conferencia de prensa post-partido, y no dejó de repetir que era una "dura" eliminación por la manera en la que se dio. El técnico dejó un manto de dudas sobre su continuidad y mencionó que todo dependerá de la decisión que tome la directiva. Él sí salió orgulloso de su equipo por más que no le alcanzó para ir a la final.



Cuando muchos tratan de encontrar una explicación por el nuevo fracaso en Millonarios, En FUTBOLRED queremos conocer la opinión de nuestros lectores, especialmente aquellos hinchas azules que están dolidos con la eliminación. ¿Quiénes son responsables y qué hacer ahora?

Sondeo ¿Quién es responsable en la reciente eliminación de Millonarios? Los directivos por no traer refuerzos Alberto Gamero con sus decisiones Los canteranos por la falta de experiencia Los experimentados por no marcar diferencia Todos los jugadores Las decisiones arbitrales Los rivales por 'quemar' tiempo