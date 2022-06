Gamero quedó golpeado: 'si tengo que dar un paso al costado lo doy'

El técnico Alberto Gamero salió a la conferencia de prensa post-partido junto a su capitán David Macalister Silva y dejó claro que para él la eliminación ante Nacional, a falta de una fecha en los cuadrangulares, no es un fracaso.



El samario valoró lo hecho por sus jugadores, muchos de ellos canteranos, y aunque lamentó no llegar a la final, se dejó ver orgulloso por el proceso y los 48 puntos que han sumado este semestre (42 en el todos contra todos y 6 en cuadrangulares). Además, dejó en el aire su continuidad. Todo dependerá de los planes de la directiva.

"Uno siempre quiere ir a la final pero solo van dos. Tengo la sensación de que por lo menos en estos últimos dos partidos tuvimos y generamos para ganar, el fútbol es de goles, es más de eso que del oponente. En lo que es entrega, fútbol y trabajo, yo estoy contento con mis jugadores, más no feliz porque queríamos llegar a la final".



Gamero se dejó ver muy afectado por el resultado que los sacó de la competencia a falta de una jornada. "Es dura esta eliminación por lo que veníamos haciendo, 48 puntos que no es que no sirvan, de pronto van a servir en un mañana para la reclasificación. Pero es duro ver un estadio así como lo tuvimos hoy y quedar eliminados de la forma en la que se queda es duro. Respetando lo que hizo Nacional tuvimos todas las posibilidades para irnos arriba y no lo hicimos. Esto hace parte del fútbol".



Y agregó que: "Con el respeto que se merece el hincha pero yo hoy aquí no hablo de fracasos, fracasó el que no lo intenta y nosotros lo intentamos, hasta hoy peleando para ir a la final. Todos estamos dolidos. Tenemos casi que el 50% del fútbol base y está representando bien a la institución. Hoy este equipo es de Millonarios, y son jugadores que salen a ganar los partidos. Me da la verdad nostalgia escuchar la palabra fracaso para Millonarios con 48 puntos en el bolsillo".



El entrenador albiazul se refirió a la posibilidad de refuerzos pensando en el segundo semestre de 2022. "Hablaremos con los directivos a ver cómo podemos reforzar. Nosotros debemos reforzarnos"



Gamero puso en duda su continuidad, asegurando que todo dependerá de los que decida el hincha o la directiva. "Si la hinchada hoy me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy. Yo no vine a fracasar. Le digo a la afición, a los directivos y a la prensa que me siento feliz con esta camada de jugadores que hemos sacado del fútbol base con unos jugadores de experiencia".



Finalmente, mencionó que siempre ha buscado el objetivo de ser campeón. Palabras que sonaron a despedida. "Desde que llegué a Millonarios tengo esa ilusión de salir campeón. Lo he intentado y no pudimos. Me queda la satisfacción de que tenemos un equipo que sabe a qué juega, si nos falta gente, sí nos falta, ahora tenemos que revisar. Esto a mí me duele, pero el campeón es uno solo. Ya miraremos si me quedo aquí o si continúo, qué hace falta para poder llegar al título".