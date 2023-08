Negocio Vargas-Ruiz con Santos: el movimiento de Millos para no perder

Millonarios sigue a la espera de definir qué ocurre con el caso de Juan Pablo Vargas y Daniel Ruiz, con Santos, quien está negociando por el costarricense y definir la situación del volante, teniendo en cuenta que no piensan usarlo esta temporada.



En los días anteriores también se habló del caso del central, pues su contrato con los embajadores finaliza en diciembre. Millonarios ya le hizo la oferta respectiva para renovar su contrato, pero el jugador no aceptó las condiciones. Ante esto, salió la opción de Santos.



Paralelamente, se hablaba también del destino de Daniel Ruiz, ante un eventual regreso a Colombia y chance de ir a Argentina. Millonarios ya había puesto fecha límite para el pago del préstamo, el cual Santos no ha realizado.



Pese a ser negocios aparte, Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2, reveló que ambas transferencias van ligadas, dependiendo una de la otra. Es verificado con Millonarios, versión oficial. Primero, Millonarios sí amarró los dos negocios, no digan que son independientes, los pueden volver así. Frente a la circunstancia actual, sí, pero la idea de mandar a Vargas allá, era para recuperar más de dos mil millones de pesos que Santos debe y prometió pagar del caso Ruiz



Cuando Millonarios discutía con Santos el asunto Ruiz, si van a pagar, cuando van a pagar, qué harás con el jugador. Hoy dos de agosto se cierra el libro de pases en Brasil, el jugador tiene contrato en Colombia.



Estaban en eso cuando surge lo de Vargas, se lesiona, a cuatro meses de quedar libre. Millonarios le hace una oferta para renovar, él jugador dice que quiere irse, hay opciones de ir afuera. En ese momento, Millonarios no había recibido ninguna. En medio de la negociación de Ruiz, surge el apellido de Vargas. Millonarios dijo, acá meto al jugador y recupero la plata y recupero a Daniel Ruiz y evito que se vaya libre.



Millonarios armó todo eso, con criterio de ajedrecista. Querían salvar más de dos mil millones de pesos, que veía volando y que lo de Ruiz no se definía. Entrelazó las dos cosas, las amarró. Al final no iban a ganar mucho con Vargas y recuperaban lo de Ruiz y lo devolvían, enviando al costarricense. Retenían el 20% para futura reventa.



Ayer por la tarde, llaman de Santos al máximo accionista de Millonarios, que está en España. Le dicen que lo de Vargas no van a poder hacerlo, que porque está lesionado no pueden hacer la prueba de esfuerzo, para saber si tiene o no problema cardiaco.



El máximo accionista les dice, no hay problema, quedamos que Vargas queda allá y Ruiz queda acá. Paguen, autorizo el transfer y cuando se alivie, ustedes hacen el examen, si no lo pasa, les devuelvo el dinero. En Santos dijeron que tan solo hacían lo de Ruiz y luego llamaban para lo de Vargas, no volvieron a llamar. Ni van a pagar lo de Vargas, ni se van a quedar con él y no van a pagar lo de Ruiz.



Qué supone Millonarios, que se caiga lo de Vargas, que manden a Ruiz y pongan la plata. Millonarios dice, no hay problema, esto se va a pleito y gana el que tiene la razón, el que debe, paga pronto. El TAS y FIFA hace pagar. Está claro que los de Santos son tipos poco serios, no llamaron, se espera que llamen y arreglen el tema Ruiz.



A Vargas le iban a pagar el doble de lo que Millonarios le ofreció, en la renovación. En salario si pagan, se demoran en lo otro. A Ruiz le pagaban varias veces más de lo que ganaba en Colombia, cuando vuelva, deberá acomodarse a lo que tenía en Millonarios.