Juan Pablo Vargas: Santos decidió sobre el fichaje del central

El fichaje de Juan Pablo Vargas a Santos era un hecho, pues el futbolista costarricense ya se había desplazado a Brasil, para hacerse los respectivos exámenes médicos, luego del acuerdo con Millonarios para su traspaso.



En las horas recientes, todo llegó a otro rumbo, el que muchos hinchas esperaban, ante las complicaciones de parte y parte. Tal como lo anunció César Augusto Londoño, en horas de la mañana, donde Santos le cambió condiciones del negocio a Millonarios, quien no accedió.



Además, Vargas llegó con una lesión, luego del partido que jugó contra Pereira hace unas semanas. En redes circuló la foto del futbolista, ya con la indumentaria de Santos, pero, parece que las cosas no se darán y regresará a Millonarios.



De acuerdo a información de UOL, el fichaje está descartado por completo “Santos se retiró del fichaje del defensa costarricense Juan Pablo Vargas, luego de exámenes médicos”.



El portal brasileño profundizó en el tema, recalcando que el futbolista no superó los exámenes médicos, debido a que la lesión que tiene en el muslo es importante, quedando de baja por lo menos un mes.



Pero no sería solo lo físico, el motivo por el que Santos cambió de decisión “Otro problema fue el desacuerdo a última hora con Millonarios, club donde Vargas tiene contrato hasta diciembre. Los colombianos pedían el anticipo de pago para el 2 o 15 de agosto. El peixe había aceptado esas condiciones, pero desistieron con los resultados de los exámenes”.



Además, agregaron “Las bases del contrato estaban asentadas hasta que Vargas llegó a Brasil. Santos pagaría una compensación económica, devolvería al centro campista ofensivo Daniel Ruiz y dejaría parte de los derechos económicos al club colombiano”.