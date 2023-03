Gamero probará con nómina mixta: convocados contra Deportivo Cali

Millonarios volverá al ruedo, esta vez, en la Liga BetPlay, cuando enfrente al Deportivo Cali, en duelo correspondiente por la séptima fecha. Este mes será lleno de fútbol para los azules, pues arrancarán el primero de ocho compromisos que tendrán de aquí, hasta finales de marzo.

La prioridad de los embajadores estará en la Libertadores, donde accedieron a la tercera ronda. Enfrentarán a Atlético Mineiro, que, sobre el papel, parte como favorito para llevarse la llave y llegar a la fase de grupos.



Antes de este crucial duelo, la mira estará en el Deportivo Cali, que viene con resultados irregulares, pero que no deja de ser uno de los clásicos más importantes del país, por todo lo que representan ambas instituciones.



Alberto Gamero, en la rueda de prensa posterior al duelo contra Universidad Católica, se refirió a la rotación que aplicaría, de ser necesario, para el juego contra los azucareros, tomando como referencia las críticas que recibió en el partido contra Once Caldas, donde tuvo más juveniles y un onceno nada habitual.



Ahora, para el clásico añejo, citó a 20 futbolistas para este partido, con la particularidad que, a excepción de Daniel Cataño, quien no estará por fecha de sanción pendiente, entraron los once inicialistas de ese duelo.

Ante esto, seguramente algunos de los inicialistas repetirán titularidad, pero con algunas variaciones, teniendo en cuenta que el partido de Libertadores está pactado para este miércoles 8 de marzo.