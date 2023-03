Nacional visitará a Pasto con la intención de acercarse a la punta

Tras una racha de empates, Atlético Nacional venció a Huila en la fecha pasada y ahora intentará saltar a los primeros puestos cuando visite este domingo a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad.



El cuadro de Paulo Autuori buscará el triunfo ante un equipo que necesita también sumar de a tres para seguir peleando su ingreso a los ocho mejores de la Liga Betplay 2023-I.



Para este partido, el técnico brasileño continuaría rotando la plantilla con tal de reservar lo mejor para los partidos venideros como es el clásico ante Millonarios que se jugará la próxima semana.

Ante esto, varios titulares no jugarán este juego como es el caso de Kevin Mier, Jefferson Duque y Jarlan Barrera. No obstante, los antioqueños llevarán una plantilla bastante competitiva para conseguir el triunfo en tierras nariñenses.



Por su parte, Deportivo Pasto viene de un irregular paso ya que en los últimos cinco partidos ha conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas.



En el último juego, los dirigidos por Flabio Torres empataron ante Boyacá Chicó en condición de visitante con gol de Edward López.



Cabe señalar que Nacional marcha quinto en el torneo colombiano con nueve puntos mientras que Pasto es décimo con siete unidades y está a uno de entrar a los ocho mejores.



Posibles alineaciones del Atl. Nacional vs. Pasto:



Atlético Nacional: K. Mier; A. Román, J. Aguirre, C. Zapata, D. Banguero; Y. Góez, N. Palacio; B. Palacios, D. Pabón, Jader; T. Ángel. DT: Pablo Autuori



Deportivo Pasto: D. Martínez, M. Garavito, C. Tovar, J. Figueroa, C. Mafla, J. Caicedo, C. Ayala, D.Moreno, A. Estacio, E. López y J. Escobar. DT : Flabio Torres.