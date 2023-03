Millonarios-Deportivo Cali, un clásico especial por donde se le mire

Este domingo el estadio El Campín se vestirá de gala para recibir al Deportivo Cali, en una nueva versión del clásico añejo del fútbol colombiano. Millonarios, que llega con aire en la camiseta tras clasificarse a la fase 3 de Libertadores, jugará en un horario poco habitual, pero sin duda, traerá los mejores recuerdos de los clásicos de antes.



Aunque solo tuvo dos días para preparar este partido y se especulaba con que el técnico Alberto Gamero iba a jugársela con una nómina alterna, pensando en el compromiso contra Mineiro a mitad de semana, Millonarios convocó a los mismos jugadores de la Copa. Una apuesta arriesgada pensando en el reto de Libertadores.



¡Mañana todos a El Campín! 🏟⚽️🔵🔝



Ellos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Deportivo Cali a las 3:30pm. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/FoXu5eTebk — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 5, 2023

Cabe recordar que el próximo miércoles, el albiazul recibirá en Bogotá al Atlético Mineiro por la ida de la fase 3 de Libertadores; quien gane esa llave avanzará a fase de grupos. Lo que podría pasar ante Cali es que Gamero pare un equipo mixto, para darle descanso a algunos de sus hombres claves, que no dudaría en utilizar.



Millonarios viene golpeado en la Liga, después de caer ante Once Caldas en la fecha 6, donde perdió con gol de Dayro Moreno. Ese día Gamero sí sorprendió con una nómina muy jóvenes y varios canteranos. Esta vez ante Jorge Luis Pinto no dará tantas ventajas, más teniendo en cuenta que están muy lejos del grupo de los ocho y necesitan recuperar terreno perdido.



El elenco bogotano, que suma 6 puntos en tres jornadas disputadas, marcha decimosegundo en la tabla. Su rival, Deportivo Cali, le respira muy de cerca a solo una casilla, con las mismas unidades. Quien gane quedará muy cerca de la zona de clasificación.



Los datos en la previa

Millonarios suma nueve fechas invicto frente a Deportivo Cali, con un saldo de cuatro victorias y cinco empates. Por Liga, la última vez que el equipo azucarero le ganó al azul fue en 2018-I, cuando se impuso con tantos de José Sand y Jhon Mosquera. En El Campín, Cali no saborea el triunfo desde los playoffs del clausura 2013.



Sin embargo, por Copa Sudamericana el equipo vallecaucano sí celebró en la historia reciente. Se dio en 2020, cuando se enfrentaron en la segunda ronda del torneo continental, en aquella ocasión, el verdiblanco ganó (1-2) con goles de Andrés Colorado y Hernán Menosse, mientras que por Millonarios anotó 'Chicho' Arango.





Millonarios vs Deportivo Cali

Fecha 7 de Liga Betplay I-2023



Día: Domingo, 5 de marzo

Hora: 3:30 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Carlos Ortega

TV: Win +



Alineaciones probables

Millonarios: Montero; Alba, Vanegas, Arias, Bertel; Larry V., Klíver M., Cortés; Jader V., Quiñones, Uribe.

Deportivo Cali: Dawson; Gutiérrez, Caldera, Mera, Tello; Congo, Bustamante, Arroyo, Mantilla; Velasco, Ramírez.