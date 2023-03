Vélez criticó a Millonarios y explotó contra sus hinchas: 'Aberrante'

Millonarios clasificó a la fase 3 de Copa Libertadores después de superar (2-1) en El Campín a Universidad Católica de Ecuador, dando vuelta al marcador tras empezar perdiendo. Los dirigidos por Alberto Gamero pudieron remontar en el segundo tiempo aprovechando el hombre de más. Leo Castro y Daniel Cataño marcaron los goles.



El espectáculo deportivo se vio empañado por la agresión verbal por parte de hinchas albiazules en la tribuna occidental de El Campín, según la denuncia hecha por Carolina Nava, esposa del futbolista colombiano Yuber Mosquera, quien juega para el equipo ecuatoriano. Ella detalló que fue insultada junto a sus hijas por aficionados de Millonarios.

Carlos Antonio Vélez, en su audio columna de Palabras Mayores de Antena 2, criticó la actitud de los hinchas pues no es la primera vez que tienen malos comportamientos en contra de rivales. "Qué mal comportamiento. Yo no sé por qué hay que tirar cosas al campo. ¿Ustedes ven eso en Europa por televisión? Si lo ven, están copiando mal y si no lo ven, ¿para qué hacen eso?”.



Y agregó: "Después lo que cuentan del maltrato a la esposa del jugador colombiano, (Yuber) Mosquera, que juega para Universidad Católica. Eso sí me parece aberrante, insultar a una dama con sus hijas porque su marido juega en el rival. Eso que están disque en platea, en donde se supone que va la gente bien. A mí esa gente bien que me la envuelvan”.



Vélez también criticó el fútbol de Millonarios y dejó ver su preocupación por lo que será la siguiente fase. "Deja mucho jugar al rival, le llegan fácil y tiene problemas de extremos (...) Millonarios es un equipo de ráfagas, juega minipartidos y ese no es el que conocimos, está en una pálida para readaptar a los que llegaron. Se siente la ausencia de los extremos".



Finalmente, se refirió al siguiente reto de Alberto Gamero y sus dirigidos, que será nada más y nada menos que frente a Mineiro. Todo por el tiquete a fase de grupos. "Si Millonarios fuera el que venía jugando el campeonato podría ganarle a cualquiera. A mí no me preocupa Mineiro, me preocupa Millonarios porque ahí está el problema".