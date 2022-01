¿Qué pasó con Sosa? Negociación en espera entre Jaguares y Millonarios

El día a día de Millonarios no es el mejor, teniendo en cuenta las complicaciones que representan la consecución de refuerzos y el remplazar a jugadores de la calidad de Giraldo y Uribe. Algunos de los nuevos ya están bajo las ordene4s de Alberto Gamero, a la espera de que los oficialicen.



Uno de los jugadores que sigue en el radar, del que directivos de los directivos implicados han hablado e incluso el mismo protagonista, es Eduardo Sosa. El venezolano cumplió con Jaguares, haciendo un gran 2021. Pese a eso, los azules no han dado respuesta aún. El presidente del cuadro felino lo daba por concretado el negocio, pero, los números no cuadraron.



Aclaremos lo de Eduardo Sosa: en el medio oficial de Millonarios se dijo que Jaguares pide $1.500.000 dólares por el jugador, esa cifra es ¡FALSA!, Jaguares me dice que el préstamo está por $ 100.000 dólares, abonados a una posible venta. Hoy hablaran, Señor Serpa todo regalado? — Mario Andrés Ladino Pardo (@marioladino76) January 11, 2022

Varias informaciones en el caso han surgido, sobre la otra oferta que hay por parte de Águilas, afirmando en algunos medios que es más alta que la de los embajadores. De acuerdo a información de Mario Ladino, periodista de la Casa Azul, así va el negocio “se dijo que Jaguares pido $1’500.00 dólares por el jugador, esa cifra es falsa. Jaguares me dice que el préstamo está por $100.000 dólares, abonados a una posible venta.”



Además, agregó que todo dependería de una reunión que tendrá Serpa en Europa “Gustavo Serpa se comunicó con el presidente de Jaguares y le manifestó que va rumbo a España a reunirse con Joseph. Aparentemente le aprobaría un dinero para contratar a Sosa y un delantero”.