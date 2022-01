Las reales posibilidades de que Giovanni Moreno vuelva a Nacional

Terminada la novela de Edwin Cardona y Atlético Nacional, el foco para el conjunto antioqueño está en si cierra o no la llegada de Giovanni Moreno, un jugador que ha venido coqueteando en varios mercados de pases y que para este 2022 podría darse ese anhelado segundo ciclo con los verdolagas.



El presidente Emilio Gutiérrez habló sobre el tema en medio de una alianza comercial que Nacional tendrá por dos años con una de las empresas más importantes de Antioquia. Lejos de huirle al tema, el directivo verde precisó sobre las posibilidades de que Moreno vuelva a ponerse la camiseta del ‘rey de copas’ colombiano.



“Giovanni Moreno es una opción que hemos trabajado y sigue en construcción, pero es algo que todavía no tenemos de manera definitiva. Vamos poco a poco buscando un terreno en común, a 'Gio' Moreno sabe que esta es su casa, pero seguimos paso a paso”, remarcó Gutiérrez quien atendió a los medios de comunicación de manera virtual.



Sobre el tema Edwin Cardona y su no llegada al equipo, Emilio comentó que “Edwin Cardona era un jugador que ilusiona a cualquiera, también tenía la ilusión de llegar a Nacional, pero en esta ecuación hay un equipo dueño de derechos que no permitió darse esta ilusión. Trabajamos mucho, pero Xolos fue el equipo que al final decidió. Rescato la buena intención de Edwin Cardona en regresar y la nuestra en intentarlo traer. Esta vez no se dio, pero esperamos que pronto pueda darse”.



En cuanto a la posibilidad de fichar a Álvaro Angulo de Águilas Doradas, Jherson Steven Mosquera Castro del Pereira como refuerzos para lateral izquierdo y derecho, además de un delantero, Gutiérrez contestó que “estamos buscando qué opciones podemos ir buscando no solo jugadores del presente, sino también del futuro. Estamos valorando, seguimos trabajando y queremos hacer un esfuerzo para conseguir un refuerzo por izquierda y por derecha. Entendemos las oportunidades que nos ofrece el mercado, queremos mantener la proporción de la nómina en las capacidades. Estamos buscando opciones en los laterales y en ataque”.



Finalmente, se refirió a Aldair Quintana como el ‘1’ verde para 2022 y el rol de Francisco Maturana en la institución antioqueña. “Aldair Quintana es un excelente arquero, ha tenido un gran rendimiento y por lo que nos puede dar este año será muy importante. Todos pensamos en grande y queremos tener los mejores jugadores. En cuanto en la zona de ataque y en el arco, estamos esperando en el punto de partida y lo que puede pasar en el mercado de pases. De Francisco Maturana hace parte de la institución, es parte del comité deportivo, es un lujo tenerlo, su conocimiento es muy importante y nos aporta mucho al cuerpo técnico y jugadores”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8