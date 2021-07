El jugador que piden los hinchas de Millos para reemplazar a Arango

Cristian Arango, líder y referente de Millonarios, continuará su carrera en el fútbol del exterior. El '10' albiazul, de gran momento individual, se unirá a Los Ángeles FC, de la MLS, en una transferencia en la que el cuadro capitalino conservará el 20% de su pase para futuras ventas.

La salida del 'Chicho' representa una dura baja para el esquema de Alberto Gamero, y es por eso que los hinchas del club le están exigiendo a las directivas un jugador de categoría para suplir la ausencia del delantero.



Este lunes, en las redes sociales se hizo tendencia el #TeoaMillos, como parte de esa presión de los aficionados hacia las directivas de contratar a Teófilo Gutiérrez, delantero mundialista con la Selección Colombia que se encuentra sin club tras no renovar su vínculo con Atlético Junior.



Para muchos hinchas, 'Teo' sería el refuerzo ideal para Millonarios, pues su carácter, jerarquía y aporte en ataque sería un completo perfecto Fernando Uribe, centrodelantero del equipo.



Sin embargo, hay otros que piensan que Gutiérrez Roncancio no es una buena opción para la institución bogotana, pues, además de su alto salario, las lesiones y el tema disciplinario no dan garantías para soñar con un buen rendimiento. ¿Llegará Teo a Millonarios? Parece lejos, pero en el fútbol todo puede pasar.