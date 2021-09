¿Adiós, Millonarios? Uribe reveló el club en el que se quiere retirar

Fernando Uribe pasa por un momento futbolístico excelente: es uno de los grandes líderes de Millonarios, se ganó el llamado a microciclo de Selección Colombia y actualmente es el goleador de la Liga BetPlay 2021-II.



En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, el ariete albiazul habló sobre el buen presente del equipo, las pequeñas sociedades que ha formado en ataque, la experiencia en Selección y se sinceró respecto al equipo en el que se quiere retirar.

Juego ofensivo - Es algo que se tiene muy claro como concepto de parte del cuerpo técnico a todos nosotros. La idea no se puede cambiar independiente de las circunstancias, de la localía o no. El equipo debe tener una idea clara y es lo que entrenamos. Yo creo que eso ha servido para que tengamos un solo foco y sepamos más todavía porque es un equipo con jugadores jóvenes y cuando les pasas demasiado información puede ser que no la capten de la misma manera. Eso a ellos les sirve para que tengan una idea clara y sepan que el equipo siempre va a intentar jugar a lo mismo: atacar, presionar.



Mejor socio en ataque - No puedo ocultar que con Macka (Silva) es el jugador con quien he tenido, por lo menos este semestre, mayor conexión. Ha sido el asistidor máximo del equipo hasta ahora y a mí individualmente es el que más me ha puesto asistencias. Aparte también la amistad que tenemos porque nos conocemos desde hace muchos años, hay esa buena relación y todo eso influye en el juego.



Ausencia del ‘Chicho’ - Indudablemente era una pieza fundamental para nosotros. Pero se dio en algunas situaciones en las que él no pudo estar o en general alguno de los que somos más grandes, más experimentados, y siempre se conseguía que el equipo continuara con una misma idea. Al inicio de este semestre con los juegos de entrada y sabes que no contarás con él, te tienes que preparar y hacer lo posible para llenar ese vacío. La ventaja es que el equipo venía trabajando de la misma manera, los que no venían jugando siempre se entrenan o tratan de hacer los mismos ejercicios y la parte táctica, todo igual al once que arranca. Traen una idea muy clara y lo hemos demostrado. Hemos tenido un par de cambios a lo largo de este semestre empezando con (Harrison) Mojica por el medio y después al costado, (Daniel) Ruíz jugando por un lado y después por el otro, el regreso de Emerson (Rodríguez), Macka cuando iniciamos estaba de extremo y ahora por dentro... Hay muchas variantes para esa parte del campo y eso ayuda a que el equipo tenga esa respuesta a la ausencia del ‘Chicho’.



Cariño especial por el Pereira - Siempre estoy pendiente y atento a lo que pasa con el equipo, tengo comunicación con alguien de allá dentro y cada que tienen un buen resultado les escribo para felicitar. Me alegra mucho la campaña que están haciendo, han demostrado que tienen todas las capacidades para quedarse en primera, ojalá todo siga saliendo de buena manera y podamos disfrutar por mucho tiempo más al Pereira. También contento porque con su cuerpo técnico compartí camerino, especialmente con Alexis (Márquez), y ojalá sigan con esa curva ascendente para quedarse en primera... Yo no descarto volver al Pereira porque es la ciudad en donde vivo, tengo familia, donde quiero estar el día que ya no juegue más al fútbol. Sí me gustaría, sería lindo volver para aportar desde cualquier lugar y ojalá pueda de pronto cerrar mi carrera allí.



Amenazas por el caso Nacional - Ya todo está mucho más tranquilo. La situación se complicó un poco en lo personal porque sentía esa presión sin tener nada que ver, aclaro. Ahora ya se solucionó, llegaron a un acuerdo, la verdad sé muy poco la situación. Cuando dejó de sonar la noticia pues obviamente mucho más tranquilo. Era difícil en algunos momentos cuando salió la noticia o cualquier parte delicada de esa demanda, se volvió el día a día los insultos y otro tipo de cosas en redes sociales. Se supo manejar con tranquilidad, solamente una vez coloqué algo porque tocaron un tema no solo contra mí sino familiar y me dolió bastante, pero solamente en ese momento reaccioné. Ya estamos disfrutando con mi familia, estamos muy bien en Bogotá, mis hijas excelente y esa es mi felicidad.



Experiencia en el microciclo - Para mí fue algo muy especial porque llegó después de mucho tiempo, después de tener momentos en mi carrera en los que me sentía cerca y al final no llegaba. Tener ese acercamiento con la Selección no deja de ser un orgullo. Uno siempre trabajo por su club, pero también con el sueño y la ilusión de representar a su país. Estar ahí cerca, así sea un microciclo, siempre va a ser orgullo para un jugador y en lo personal disfruté muchísimo.