Barcelona no levanta cabeza en Liga: con uno menos, empató con Cádiz

Barcelona volvió a defraudar en La Liga al empatar 0-0 con el modesto Cádiz en la sexta jornada del campeonato español. Ronald Koeman, DT del equipo culé, nuevamente es el centro de las críticas.

Un primer tiempo pálido se vivió en el estadio Nuevo Mirandilla, luego de que ambos equipos se dedicaran a cuidar su portería y no atacar, pues en los primeros 45 minutos solo hubo un remate a puerta y fue del Barcelona, que terminó en las manos del portero argentino, Jeremías Ledesma.



La sorpresa de Koeman al alinear a los neerlandeses Luuk de Jong, Memphis Depay y Frenkie de Jong y a los juveniles Gavi y Demir desde el inicio no dio resultado. De hecho, en el segundo tiempo se quedó sin Frenkie quien se fue expulsado por doble amarilla. La segunda tarjeta dejó muchas dudas. Para muchos ni falta era del volante ex Ajax.



Con un hombre menos, en el segundo tiempo Cádiz tuvo una mejor puesta en escena. Álvaro Negredo y Rubén Sobrino inquietaron en el campo rival, pero se encontraron con Marc-André ter Stegen, que tuvo una noche brillante y con sus atajadas terminó siendo la figura del partido. El esfuerzo de Depay en la delantera culé no tuvo recompensa y el encuentro termino sin goles.



El empate frente al Cádiz dejó al Barcelona comprometido en la Liga con apenas 9 puntos (un partido menos) en seis fechas disputas. Ronald Koeman pende de un hilo en el banquillo blaugrana.