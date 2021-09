Carrascal se despachó: sanción, regreso al FPC y actualidad de América

Rafael Carrascal, bicampeón con los 'Diablos Rojos' y cuyo presente está en el fútbol paraguayo, dialogó con el programa Zona Libre de Humo sobre la sanción de dos años que le impide actuar en el fútbol colombiano. También se refirió al América de Cali y los entrenadores que allí lo dirigieron; por supuesto, se refirió a su actualidad con Cerro Porteño.

Lo primero que dijo Carrascal es que no está de acuerdo con la sanción que recibió, todo tras la demanda que ganó Deportes Tolima por su fichaje en América de Cali, en 2019. "No me gustó lo de mes de sanción, siempre se actuó de buena fe, se habló entre las partes y se llegó a un acuerdo. Quería jugar y competir; no me sentía bien en mi anterior equipo", reconoció el volante.



Y es que por este tema, América no solo fue multado económicamente sino que tampoco podrá inscribir jugadores en el segundo semestre de 2022, por lo que hará sus contrataciones iniciando el año.



Carrascal vive un buen presente en el fútbol paraguayo, donde está cumpliendo su sueño de jugar en el exterior, pero tampoco le pierde pista a los escarlatas, con los que tiene contrato por dos años más. "Cada vez que tengo la oportunidad veo los partidos de América. Me da nostalgia por todo lo que viví y siempre apoyo al equipo desde la distancia. Yo quiero mucho al club y espero regresar pronto".



El futbolista de 28 años reconoció que pudo quedarse con América, pero no igualaron la oferta de Cerro. Finalmente decidió salir para crecer y no solo futbolísticamente. "Hace rato buscaba esa oportunidad en mi carrera y se me presentó. Antes de venirme hablé con el profe Osorio y quería contar conmigo; luego llegó la propuesta. Estoy contento en Cerro, me he sentido de maravilla y me han hecho sentir como en casa, el país me ha gustado. El fútbol paraguayo es muy aguerrido, de mucho choque y contacto, diferente al nuestro que es más de manejo".



Justamente hablando de Juan Carlos Osorio, con quien compartió en unas cuantas sesiones de entrenamiento, Carrascal eligió a su entrenador favorito en su paso por América. "Si me dan a escoger entre Guima, Juan Cruz y Osorio, me quedo con Guima por todo lo que me enseñó, por el titulo. Guimaraes es un papá para nosotros, nos sabía llegar a todos de manera muy sencilla y no necesitaba levantar la voz".



Sin embargo, no desconoció la labor del técnico argentino. "Siempre me quedo con las cosas buenas del profe Juan Cruz. Es una persona frentera y nos manifestó lo que quería de cada jugador y a donde nos quería llevar".



Carrascal sufre y disfruta con los partidos del América, como un hincha más. Por eso no es raro verlo activo en redes tras cada partido. A propósito de la actualidad de los escarlatas, novenos en la clasificación, se refirió a la cuestionada "rotación", utilizada por entrenadores como Osorio. "El tema de la rotación es difícil, pero uno tiene que adaptarse a la idea del profe, es lo que siempre ha trabajado él y hay que acoplarse. Ya estamos grandecitos. Siempre hay que estar dispuesto en este tema y adaptarse rápidamente".