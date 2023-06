Jhonny Ramírez destacó la madurez de Millos: ‘Dinámico e inteligente’

Momento para los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay. Millonarios visitará a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, en una final inédita y que, para algunos, será histórica. Los dos más ganadores de Colombia se enfrentarán por la primera estrella del año.



El proceso de Millonarios ha evolucionado, mostrando cosas interesantes, entre los aciertos y errores. Ahora, mantienen una idea clara, pero con las variantes necesarias y adaptadas a las circunstancias.

Uno de los futbolistas recordados por la afición azul es Jhonny Ramírez, quien salió campeón con el cuadro embajador en el 2012, en la recordada estrella 14, luego de 24 años. El antioqueño se ganó un lugar en los hinchas y además, conoce el trabajo de Gamero, pues compartió con él en Boyacá Chicó.



El exvolante habló con FUTBOLRED, acerca de lo que será el partido de ida entre verdolagas y embajadores.

¿Cómo ve a Millonarios en esta final?

Lo veo muy sólido, maduro, respecto a las finales anteriores. Millonarios con los jugadores que incorporaron, han generado cosas positivas en los jóvenes, que han ganado experiencia, ganando.

Evolución de Millonarios en las fases finales y en la jerarquía

Ha mejorado sin duda, en ese aspecto. Hay que ganar y sacar resultados, no es solo jugar bien. Sino que cuando no hay juego bonito, hay goles para alcanzar el objetivo y lo mostró en el cuadrangular. Sacó resultados importantes, se sobrepuso como contra Medellín. Eso hace que el equipo se vuelva más sólido.

Fortalezas de Millonarios

Es la visión de Gamero y la estrategia, es dinámico en su trabajo y formas. En un momento juega bonito, tiene la pelota y cuando ataca, lo hace rápido. Es inteligente y lo importante es que los jugadores interpretan lo que él quiere, entonces, esto hace que el equipo sea más interesante, moviéndose en el campo. Eso hace que el equipo fluya y veamos esa mejoría en muchos aspectos en el equipo.

Manejo del grupo de Gamero en fases finales, recuerdo cuando estuvo con él

En esa época en finales se manejaba bien con el grupo, las cargas de trabajo, nos cuidaba. No me imagino hoy, no estoy con él. Ha ganado mucha experiencia y ha jugado finales. Es un técnico inteligente, escucha a los jugadores, sabe de sus necesidades. Es su mayor virtud, darse a los grupos, ser amigo y manejar la parte humana.

¿Quién llega más fuerte a la final?

Son dos equipos fuertes, luego de dar una radiografía de Millonarios. Nacional es fuerte en ataque, marca la diferencia y tiene hombres como Dorlan Pabón que hay que cuidar por sus virtudes. Tiene nombres interesantes como Deossa, por los laterales es fuerte. Tiene a Duque sin la misma movilidad y potencia, pero es inteligente dentro del área para moverse. Vienen encontrando resultados cuando lo necesitan.

Posibilidades de Millonarios en Medellín

Tengo expectativa de que Millonarios haga un gran partido en Medellín, por su fútbol, por la inteligencia de su técnico y por lo que viene haciendo. Es una plaza que le conviene porque viene a jugar bien, contra Medellín tuvo para ganar, pero es un equipo que juega bien y eso le puede favorecer. Porque Millonarios tiene la pelota y puede generar circunstancias adversas para Nacional.





Cómo se vive el ambiente de final en Medellín

Lo vivo como un espectador más por lo que se vive en la ciudad. Es una final inédita, es muy interesante por el fútbol de ambos. En Medellín todos quieren ir al estadio, ojalá sea una gran final, con mucho respeto.

Admiración por los jóvenes de Millonarios

Obviamente hay interesantes, lo que es Cortés, no ha estado, pero es bueno. Está Beckham, son picantes y jóvenes que hacen la diferencia en el ataque. Obviamente la madurez como Vega, que contra Tolima tuvo dificultades, pero eso lo hace más maduro. También está Llinás, tiene una historia linda en Millonarios, lo que hace es bacano e impresionante. Marcan diferencia, a parte de los maduros.

Recuerdo de Andrés Llinás como recogepelotas en la final del 2012

Uno recuerda los chicos de esa época, estaban al lado del camerino. Siempre estaban con buenos gestos con nosotros y había calor humano para ellos. Es de admirar que los sueños se cumplen y Llinás lo está haciendo. Viene haciendo una carrera interesante y creo que nosotros también dejamos algo en su corazón y su vida para poder buscar todo eso que puede conseguir.

Mensaje a la hinchada de Millonarios

Respeto por el rival, tratar de ganar, es lo importante. Que disfruten el fútbol y lo que hace Millonarios, hace un proceso interesante. Dios no le pudo poner mejor rival, no es lo mismo que digan que le ganó a Pasto o Alianza a que le pueda ganar a un rival como Nacional.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED