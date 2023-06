David Macalister Silva: 'Aquí hemos venido a proponer y a jugar'

Millonarios está a horas de enfrentar a Nacional en el primer duelo de la serie de la final de Liga BetPlay. el cuadro embajador contará con casi todas sus figuras para buscar una nueva estrella en su escudo.



En rueda de prensa, David Macalister Silva, capitán de Millonarios, dejó claro que el equipo viene en un buen momento, sin embargo, destacó algunas de las virtudes de su rival, como lo es el remate de media distancia.



Además, el volante comentó que jugar en el Atanasio Girardot es una ocasión especial pues el ambiente que se vive en el estadio llena de motivación a los jugadores.



¿Es la final más importante de su vida? "Lo que estoy pensando o estoy sintiendo es agradecimiento con Dios por permitirme disputar este tipo de partidos y esperamos que, de la mano de él, podamos salir adelante".



Buenos resultados en el Atanasio y ambiente: "Ha sido importante que hemos venido a proponer, a jugar, y eso es lo que vamos a hacer. En cuanto al ambiente es una plaza motivante porque es ambiente de fútbol y representa nuestro país en cuanto lo que sentimos como fútbol".



¿Qué significa la final? "Quiero disfrutar mucho lo que es esta final. Las finales no se juegan todos los días o cada ocho días y creo que hay que darle importancia a lo que uno va enfrentando".



¿Reivindicación del fútbol colombiano? "No utilizaría la palabra 'reivindicar' porque nuestro fútbol es demasiado parejo. Lo pudimos ver en la última fecha en el grupo de Nacional y lo vimos con el Boyacá Chicó".



"Hablando internacionalmente, hemos mejorado. A excepción del Deportes Tolima que fue quién clasificó a la siguiente ronda, hoy tenemos cuatro posibilidades con cuatro equipos para que continúen en certámenes internacionales. Creo que algo se ha ido mejorando en esa imagen internacional del fútbol colombiano".



Ser capitán de Millonarios: "No es que sea una carga. Para mí es una motivación llevar la cinta de capitán de nuestro club. Por ende, debe ser igual la responsabilidad y el ejemplo que se tiene que dar en cuanto a que este partido que se nos presenta tenemos es que disfrutarlo".



¿Cómo vive la final? "Lo vivo, como lo decía ahorita, en un marco muy lindo que es venir a Medellín a jugar, en una muy buena cancha, de las mejores, en las que uno puede disfrutar y dedicarse a jugar".



Como sociedad y como fútbol tenemos que volver a la pasión compartida y volver a ver los estadios con dos colores, allá y acá. Eso principalmente pues nos va a servir como sociedad. La vida siempre está por encima de un balón o un color.



Como contrarrestar la media distancia de Nacional: En cuanto a lo defensivo, todo lo que nos ha dicho el profe. Estos partidos, lo que más demandan es concentración.



¿Qué pesa más en una final? En una final pesa más un equipo, pesa más la unión y la fuerza de muchos compañeros respaldándose y buscando una salida, un bienestar colectivo, no para uno mismo.



Manejar el rótulo de favorito y mensaje a compañeros menos experimentados: "Hay jugadores jóvenes pero hay unos que será su tercera final, otros que será su segunda final. En cuanto al rótulo de favorito, nosotros no nos lo hemos puesto entonces no sentimos presión por eso. Confiamos en nuestro trabajo, creemos en muestro trabajo pero no estamos confiados por el equipo que tenemos al frente".