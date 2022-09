Alberto Gamero: ‘Montero reconoció su error y pidió excusas’

El invicto de Millonarios quedó en Manizales, luego de 10 fechas sin conocer la derrota. Pese a eso, los azules cerrarán la jornada, como los líderes de la Liga. Una lección para los embajadores, volviendo a sufrir una expulsión y gestionar el partido bajo esta circunstancia.



Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló en rueda de prensa, tras el partido disputado en el estadio Palogrande.



Análisis del partido: para el segundo tiempo, con uno menos, hicimos dos estructuras. No queríamos sacar a Cataño de la mitad, para mandarlo a la derecha. Entró Cortés y acompaño a Herazo. Vimos que Balanta estaba llegando y optamos con el 4-4-1, con dos volantes 10. Era para defendernos y tomar el balón. Por eso entró Vásquez.



Son dos etapas el partido, antes de la expulsión, Millonarios tenía posesión, tranquilidad y no nos llegaron, podíamos seguir de largo. El equipo se defendió hasta la última jugada, nos descuidamos, cuando menos lo esperamos. Hay que darle merito a Once Caldas.



Acción de Montero y posibilidad de usarlo con la partida de Vargas a fecha FIFA: esperemos a ver como evoluciona todo. Indudablemente que Álvaro se equivocó, pidió excusas. Si está la opción y tenemos jugadores en Selección, miraremos si podemos hacer eso.



Juan lo hizo bien, respondió en dos acciones claras. Eso nos deja tranquilos. Hay cosas para resaltar, la entrada de Cortés, demostró que puede aportar. Vamos a esperar a ver qué pasa.



Opciones de rotación en el campeonato: en la medida que miremos jugadores, hoy hubo jugadores que estuvieron el miércoles. No fue la hora adecuada para soportar el tragin físico. Siempre pensaré y miraré el que esté entero, si lo están, jugarán y si no, se cambiará. Se hizo un equipo mixto, contra Medellín terminamos con uno menos.



Se desgasta, pero hay que corregir lo que son las expulsiones. Hacemos CPK y miramos la parte física del jugador.