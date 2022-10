Alberto Gamero: ‘está claro, el proyecto necesita el título’

Millonarios tuvo días de descanso, por los partidos aplazados, desde lo que fue el clásico contra Santa Fe. Cosas por corregir, buscando la clasificación a cuadrangulares, que vienen posponiendo desde hace varias fechas, por el bajón deportivo.



Alberto Gamero aprovechó los días fuera de competencia y prepara lo que será el partido contra Patriotas. El estratega habló con el programa Línea De 4, de Win Sports, acerca de los objetivos y la obligación del título, también, de la labor realizada en el club, más allá de lo deportivo.



📝4⃣“Este proyecto necesita un título, hoy soy el hombre más feliz, si me tengo que ir de Millonarios, me voy con una felicidad inmensa” Alberto Gamero, DT @MillosFCoficial



#LineaDe4. pic.twitter.com/PfKBDQoot1 — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 15, 2022

“Lo tenemos claro, este proyecto necesita el título. Hoy soy el hombre más feliz, si me voy de Millonarios, me voy con felicidad inmensa. Hemos tenido dos años, porque el 2020 fue un torneo, pandemia, entrenábamos por zoom. No hubo ese año que esperaba y quería, el año pasado nos comprometimos y vimos una evolución grande” agregó.



Mencionó las sensaciones de tener jugadores convocados en Selecciones Nacionales “A Millonarios el último jugador que le llamaron a Selección fue Rafael Robayo. Todos queremos ser campeones, pero hay que empezar a hacer cosas buenas, queremos llegar al título para redondear esto. La tranquilidad es que tenemos jugadores de Selección, para fútbol internacional”.



“Estamos haciendo una labor no solo para nosotros, sino para el fútbol colombiano. Lo primero que le pregunto al futbolista que regresa de la Selección es ¿cómo te fue? ¿qué te pedían para potenciar? Es la labor que más me tiene tranquilo. El caso de Gómez es de fútbol base, ha evolucionado más que cuando lo conocí. Igual que Ruiz. Tenemos a Dewar que será una promesa interesante” complementó con los casos de jugadores formados en el club.



Concluyó con “La camada de jugadores nos brinda eso. Saben a qué entran, qué queremos. Me interesa que evolucionen en su parte personal, así sean llamados a la Selección o vayan al exterior”.