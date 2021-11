¿David Silva de entrenador? Sobre su futuro y elogios al América

Millonarios ya tiene en la mente al América de Cali, partido que dará inicio a la primera fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor. Pese a que la sede aún no está confirmada, el cuadro embajador tiene todo listo, sea cual sea la sede definitiva, teniendo en cuenta lo que se especula con Barranquilla como la definitiva, sin público.

David Macallister Silva, volante de Millonarios, habló en Win + Noticias sobre el compromiso contra los escarlatas y la complejidad de estos duelos “Los ocho somos peligrosos, todos queremos llegar a la final. América más allá de que no se le daban los resultados, es un equipo que juega bien, las estadísticas en llegadas de gol y duelos ganados estaban bien. Nosotros analizamos el fútbol colombiano y es un equipo que trabaja bien”.



Recordó el duelo que tuvieron en el todos contra todos “Empatamos en Bogotá, en un duelo que nos complicaron bastante, no pudimos hacer nuestro juego. De esos momentos difíciles se aprende. Con base a ese duelo, sabemos qué errores no repetir”.



El capitán azul también habló de sus proyectos, una vez termine su carrera como jugador “Tengo claro es que cuando termine este hermosos sueño, sea continuar en el fútbol. Ya hice mis estudios en la AFTA como entrenador, ahora estoy empezando a estudiar otros ámbitos del fútbol, todo relacionado con ello. Cuando llegue ese momento difícil de decir adiós, hayan más opciones”.