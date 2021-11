'Chicho' Arango 'se moja' en final: ojo a equipo al que le hará fuerza

Cristian 'Chicho' Arango vive, literalmente, el sueño americano: fue elegido mejor debutante de la campaña 2021 de la MLS, la noticia se la dio Magic Johnson en persona, es la sensación con sus 14 goles en 17 partidos de la temporada regular... y él no desconecta de Colombia ni de su Liga.

Ahora mismo está en Medellín, trabajando con Envigado durante sus vacaciones para no perder tono competitivo, eligiendo no relajarse mientras muchos otros lo hacen.



Y a días del inicio de los cuadrangulares de la Liga Betplay revela que mantiene total contacto con sus excompañeros de Millonarios, elige al que se llevaría mañana mismo a su equipo, pero confiesa que, a la hora del título le gana el corazón.



A la hora de la comparación entre Estados Unidos y Colombia, lo ve todo claro: "Hay algo del fútbol colombiano y es el fútbol táctico, el orden para atacar. La intensidad de la MLS está por encima, el espectáculo es el gol, vas a ver 7 u 8 jugadores en el área y defensores pasando la mitad del campo para apoyar. Pero en liga colombiana hay más orden táctico y puede que por eso no haya muchos goles", dijo.



Arango dice que Millonarios está siempre en el radar: "hablo con los muchachos, a ellos no les importa si soy hincha de Nacional sino que respete la camiseta, hice muy lindas amistades allí", cuenta.



¿Y a la hora de la elección entre el equipo que ama y el que lo disparó? "Les doy a Nacional y Millonarios 50/50. Están por encima. Me arriesgo: si Nacional y Millonarios pasan a al final, le hago fuerza a Nacional. Pero si es finalista Millonarios y no Nacional, le haré fuerza a Millonarios".



Y para empatar un poco lo que podría ser una decepción para Millonarios, fíjense a quién se llevaría a ojo cerrado a la MLS: "A Stiven Vega. Atuesta y Vega son complementarios. Por él meto las manos al fuego donde sea. Pero en Millonarios hay mucha calidad: Emerson va en carrera ascendente; Llinás maduró de la noche a la mañana y ahora lo veo como un profesional, no lo veo con ganas sino con la responsabilidad en sus hombros; me encanta como juega Juan Pablo Vargas, es uno de mis favoritos de la Liga. Román creo que marca mucho la diferencia y está para salir pronto, no va a pasar de este año, merece salir y lo van a pretender muchos equipos. Hay muchos en al cantera con proceso, el profe Gamero es un docente antes que técnico, si se dejan guiar van a ser brillantes".