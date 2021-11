‘No hemos ganado nada’: reflexión de Gamero previo a cuadrangulares

Se avecina el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021-II. Millonarios, que finalizó el todos contra todos en la segunda casilla y por consiguiente cabeza del Grupo B, inicia su camino frente al América de Cali.



En la previa del encuentro, Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre las primeras sensaciones que le dejan sus rivales de zona, las novedades de su equipo y lo que espera frente al cuadro escarlata, que por cierto no ha definido sede para el duelo de este domingo.



Siga acá las declaraciones del entrenador samario:

Análisis del Grupo B - Es un cuadrangular duro, muy duro. Estamos jugando los ocho mejores del fútbol colombiano y por eso los partidos se tornarán duros. Nos encontramos con equipos muy fuertes y atléticos. Si bien hay un equipo que no es del común en estos cuadrangulares como Alianza Petrolera, sabemos que desde (Hubert) Bodhert llegó lo ha puesto a trabajar bien. Es un equipo serio con muy buena posesión de balón. Tanto América como Tolima y Alianza forman un grupo parejo. A mi modo ver son equipos que mejor trabajan las transiciones defensa-ataque. Este es un grupo en el que mejor haga las cosas va a clasificar y nosotros vamos a aspirar.



Trabajo mental - Hemos trabajado bien esta semana, con los pies sobre la tierra, mucha humildad y sabiendo que vamos a enfrentar un cuadrangular duro. De los 20 partidos todo eso hay que olvidarlo, solamente es recordar y corregir errores. Lo primordial es que sabemos quee sto comienza de cero y hay que tratar de comenzar ‘pegando’. El domingo esperamos un buen resultado.



Novedades del equipo - El parte médico es bueno. Yuber (Quiñones), García que salió con una molestia y Kliver (Moreno), esos son los jugadores que están en el departamento médico más la suspensión de Giraldo. De resto tenemos todo el plantel disponible. Estos partidos miércoles-domingo-miércoles nos han permitido trabajar en las transiciones ataque-defensa, que son en las que hemos tenido problemas porque cuando atacamos no nos replegamos bien, quedamos mal parados y nos hacen gol de contragolpe. Estos torneos cortos van a ser semanas en las que no se va a poder trabajar tanto y en su lugar tratar de recuperar lo mejor posible a los jugadores.



Mensaje al equipo en finales - Es claro, no hemos ganado nada. Lo que queremos estar por venir y lo primero que debemos hacer es ir a la final. Ya las 20 fechas pasaron, el segundo lugar pasó y ahora todos comenzamos de cero. Es un nuevo torneo y ojalá podamos estar en la gran final.



Dificultades defensivas - Nostros estamos tratando de mantener el equilibrio. El problema es que cuando los equipos son propositivos y ofensivos como nosotros, alguna grieta vamos a dejar. Trabajamos la fórmula para que eso no pase, pero lo entiendo. Tenemos laterales que van al ataque: amplios-profundos o por dentro y profundos, entonces en cualquier momento tendremos esas grietas. Lo estamos trabajando.