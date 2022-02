Alberto Gamero fue autocrítico: ‘falta tranquilidad para definir’

Millonarios ya dejó atrás el empate contra Envigado, en la fecha anterior. Ahora, deberá enfocarse en lograr un resultado positivo contra Unión Magdalena. Alberto Gamero habló en rueda de prensa, acerca del trabajo realizado para mejorar en problemas complejos, como la definición y la serenidad, puntos álgidos donde los azules han fallado, representando pérdida de puntos.

Problemas en la definición en el arranque de Liga: es la idea, traducir la posesión en goles. Pero, tenemos que ser más finos, punzantes. Veo que hay volumen de ataque, pero al momento de definir no estamos. Eso se conseguirá, no podemos ser ciegos en eso. Nosotros creamos y trabajamos con base a la definición, desde lo psicológico, lo colectivo e individual. Vamos a lograrlo y para el duelo del domingo enfrentaremos a un equipo que está urgido de puntos. Hay que ponerle ritmo al partido. Hemos jugado contra la corriente, cuando estamos empatando, como pasó en Envigado, corríamos riesgos atrás.



50 remates en cuatro partidos es bastante, 13 al arco son pocos. Tenemos que tomar mejores decisiones. Veo que el equipo se llena de ansiedad, de desespero. Eso lo trabajamos con el psicólogo. Nosotros hemos trabajado en que cualquiera que haga el gol, es suficiente, que no tengamos el desespero. El domingo es una bonita oportunidad.



Trabajo de la semana para los esquemas defensivos del rival: hemos hecho variantes, incluyendo un mediocentro, para tener amplitud de cancha con laterales y extremos, que pise más el área. Dándole altura a los laterales para ocupar espacios libres. También que el 9 salga. Son variantes. En el día a día buscamos la mejoría del equipo. Estamos haciendo énfasis en ello. Hay equipos que proponen bloque bajo. Hay que concretar lo más rápido posible.



Son variantes que podemos hacer, la estamos mirando, para que Sosa entre lo más rápido en el equipo. El primer hincha acá que quiere ganar se llama Alberto Gamero, buscando las alternativas para poder ganar.



Regreso de Juan Pablo Vargas: llegó bien, entrenó con nosotros hoy. Jugó con Costa Rica, lo mejor es que tuvo ritmo, nos satisface a las fechas anteriores cuando no jugó ningún partido, es importante para nosotros. Entrenó bien y si está bien, puede ir el domingo.



Problemas para ganar de local: Hay cosas que el ataque se vuelve en defensa. Lo primero que debemos hacer para ganar, hay que defenderse bien. Acumulamos mucha gente en campo rival, en esas contras hemos tenido problemas, tenemos que ser equilibrados. Pero las alternativas tenemos que buscarlas. El partido pasado tuvimos mejor posesión progresiva, fuimos al frente. Eso vi contra Envigado. Se está viendo que los equipos llegan a hacer el bloque medio bajo y nos han sacado resultados, por fuera también pasa. En Envigado jugamos prácticamente con la mitad de la cancha por delante para nosotros.



Posibilidad para jugadores que llegan desde el banco (Guerra y Rengifo): falta más constancia, para que hagan las cosas bien. Cuando se fue Rodríguez, son la perspectiva para reemplazarlo. Me parece que, si bien es cierto, no lo han hecho bien, pero no lo han hecho mal. Estamos seguro que tenemos tres jugadores para el futuro de esa posición. Van a cometer errores, pero es el trabajo. Minutos y partidos, los van a tener.