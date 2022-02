Millonarios, en modo Selección, lleva 3 juegos sin gol: ¿preocupación?

Millonarios ha empezado la Liga Betplay I 2022 con una preocupación: el gol. Así como la Selección Colombia, que parece sufrir un hechizo en el arco rival, el equipo de Alberto Gamero genera opciones pero no logra embocarla.

En la primera fecha se estrenó Diego Herazo con el único tanto del torneo que ha podido celebrar el azul, en la victoria 1-0 contra Pasto, pero después no hubo manera de volver a anotar. El 9 que llegó como reemplazo de Fernando Uribe no ha estado fino contra (0-0), Nacional (derrota 0-2) y recientemente Envigado (0-0).



¿Es momento de preocuparse? EL técnico Alberto Gamero se siente tranquilo y aún en la derrota contra los antioqueños en El Campín, sintió que su equipo jugó mejor y mereció más.



¿Usted, hincha azul, ya está preocupado o no? Vote en nuestra encuesta:

Después de cuatro partidos en ceros, ¿qué le pasa a Millonarios?
Es una racha, los goles vendrán porque el equipo genera
Los goles de Uribe necesitaban más esfuerzos que solo Herazo
Es un lío sin solución: sin refuerzos esto iba a pasar
Gamero empieza a agotarse: no encuentra soluciones

A la hora de buscar soluciones, ¿por dónde empezar?