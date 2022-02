Mucho ruido, pocas nueces: Envigado y Millonarios firman pálido empate

Mucha juventud y ganas en Envigado, mucho toque y juego de asociación en Millonarios, y al final fue poco lo que ofrecieron en el choque por la fecha 4 de la Liga betplay.

Ambos equipos firmaron un pálido empate 0-0, el primer encuentro sin goles de la temporada, en un encuentro sin lucidez, sin la precisión esperada y con apenas aproximaciones, escaramuzas frente a los arcos.



Era pura disciplina Envigado en la primera media hora, concentrado en no darles espacio a los atacantes azules, que intentaban con Ruíz y Silva por fuera, especialmente el primero, a quien referenciaban bien.



A los 36 aparecía por fin un espacio para un pase profundo al que llegó primero Celedón que Herazo y Perlaza perdía una buena salida por la banda que acabó en un tiro de esquina.



Un par de acercamientos cerraban la primera etapa, ambos por la vía de Ruiz: primero habilitó a Herazo, quien no logró ubicar el remate, y luego a Larry Vásquez, un buen socio para el zurdo en el medio. El local apenas asomaba con un tímidas llegadas de Tegue y Moreno y poco más.



Pedían penalti en el área naranja a los 50 minutos pero no era una mano intencional y a los 56 se animaba Silva en la más clara del juego, un espectacular remate que se estrelló en el larguero, en otro buen servicio de Larry, quien parece que llevara mucho más tiempo en el azul.



En Envigado despuntaba otra posible joya de su rica cantera, William Herazo, un inquieto chico de 17 años, atrevido y picante, como Yaser Asprilla, reciente convocado a Selección Colombia.



A los 67 volvía a aparecer Herazo, ahora con un peligroso cabezazo que inquietó a un Envigado, y a los 89 la más clara de todo el segundo tiempo, el intento de Márquez que se fue apenas afuera.



Millonarios sumó su tercer partido en línea sin gol... pero tranquilos, que la Selección Colombia lleva siete. Herazo no se ha vuelto a reportar, aunque sí que le llevan pelotas hasta el área rival, pero para su consuelo existe Miguel Borja. En fin, el empate sin goles da tiempo para muchas, muchas reflexiones...