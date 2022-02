Gamero en Millonarios: ‘No me importan los silbidos, vamos bien’

Millonarios empató 0-0 con Envigado FC en el estadio Polideportivo Sur, este miércoles en partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2022. El resultado no convence a la afición, pues no gana y, lo peor, no marca gol: ya son 323 minutos sin anotar.



A pesar de las críticas por la poca efectividad albiazul, el técnico Alberto Gamero dice estar tranquilo, pues siente que su equipo busca siempre el arco rival y tarde o temprano se va a reencontrar con el gol.



“Me preocupa que no definamos, pero las opciones de gol las creamos, y eso en el fútbol no es fácil. Ellos deben tener tranquilidad, más serenidad, pero este equipo llega a gol, tiene volumen de ataque, con laterales que salen constantemente”, dijo Gamero en rueda de prensa posterior al partido contra los naranjas.



“Para hacer gol, no se necesita tener cinco o seis delanteros, se necesita elaborar juego y nosotros lo hacemos. Eso pasó mucho con la Selección, por querer tener más delanteros, se quitaban espacios entre ellos. Así lo veo yo”, agregó el estratega samario.



Y ante los silbidos y reclamos de la afición de Millonarios, Gamero consideró: “A mí los silbidos de la tribuna no me incomodan. Tengo el respaldo hacia mis jugadores, hay futbolistas muy buenos y no los quieren valorar, yo sí los valoro. Vamos a encontrar críticas, silbidos, pero mientras que yo vea que mis jugadores se brindan, vayan con una idea a buscar el resultado en todas las canchas, yo estoy tranquilo, porque darán los frutos”.



“Este grupo se siente cómodo y seguro cómo está jugando. Variantes tenemos. Las opciones las creamos, si no las creáramos, buscaría otra estrategia. Ya la vamos a meter”, analizó.