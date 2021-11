La desconcentración pasó factura y Millonarios se fue sin nada

Millonarios pecó y volvió a quedarse sin los puntos, pese a iniciar ganando y tener una idea clara, dentro de las limitantes, pero, con vocación ofensiva en los 90 minutos. Al cuadro embajador vuelven los fantasmas del semestre pasado, donde errores puntuales fueron determinantes en el destino de varios partidos. Pese a que aún quedan cinco fechas para definir quién llegará a la final, será fundamental que los bogotanos ganen a mitad de semana contra Alianza Petrolera.



Puntos a analizar, positivos y negativos, desde lo estratégico y táctico, por parte del cuadro de Alberto Gamero.



Equipo compacto: los azules, pese a arrancar con iniciativa y generar algunas opciones al arco de Graterol, fueron decayendo por la intensidad del juego. Sin embargo, no significó que sufriera por la posesión del América, pues el bloque compacto de una doble línea de cuatro les permitió cerrarle espacios a jugadores como Quiñones, Lucumí y Ramos, que fue el más incisivo para darle movilidad a los escarlatas.



Medio campo con vocación de generación y destrucción del juego rival: Stiven Vega y Juan Carlos Pereira fueron los encargados de estar en la zona de volantes de marca. La ausencia de Giraldo fue evidente, pese a que el samario cumplió en la labor. Sin embargo, los recorridos de Vega en la mitad de la cancha se ampliarán, también, por la disposición de América, de intentar jugar por la mitad y de iniciar el juego por los volantes.



Vega tuvo un total de tres duelos individuales ganados, mientras que Pereira tuvo cinco. Silva fue el encargado de manejar los hilos en la mitad, pese a no tener tanta precisión en los pases (68%) entró de buena manera a la jugada de gol.



Desconcentraciones, manejo de la posesión y errores individuales: no se puede negar, que más que los cambios, fueron momentos puntuales en los que los embajadores empezaron a perder el control. En el primer tiempo, la posesión de los embajadores llegó a estar en el 57%, para el complemento, América completó un total de 58% de manejo de la esférica.



La salida le costó tanto a Llinás y a Vargas, dejando balones divididos en varias ocasiones. Además, la acción de Andrés Murillo que terminó en penalti y la mala salida de Ruiz, sumado a la falta de comunicación con los centrales, fueron determinantes para que los azules perdieran un compromiso, que por un buen tramo, manejaban con su bloque compacto.