Alberto Gamero fue directo: ‘Tuvimos dos errores garrafales’

Millonarios se fue con las manos vacías de Barranquilla, pese a arrancar ganando en el Romelio Martínez. Los errores puntuales condenaron a los bogotanos y le dieron la ventaja en la primera fecha de los cuadrangulares al América. Alberto Gamero, técnico embajador, dio sus impresiones en la rueda de prensa.

Balance del partido: Cometimos errores, el fútbol es hacer menos errores que el contrario. Fueron dos errores garrafales en la derrota que no la teníamos en el presupuesto. Veníamos a disputarlo. Sabíamos que iba a ser cerrad, por lo que es América. Ellos son fuertes en el juego ofensivo. Me parece que en la jugada previa del tiro de esquina la sacó uno de ellos. Marcamos mal y fue penalti.



En el segundo, había cuatro de Millonarios, dos de ellos. Nos equivocamos y ellos aprovecharon. Hay que pensar en el jueves para ir por los tres puntos.



Explicación de los cambios: a veces salen, otras no. Hoy no aportaron mucho, porque los hicimos para reforzar las bandas. Caso de Gómez y Román, que tuvo una para el 0 a 2. Quizás no tuvimos más llegadas ahí. Reforzamos la parte defensiva, noté a Vargas tocándose el posterior. Metimos un tercer central, hoy no resultó lo que uno pensaba y había entrenado, nos costó el partido.



Poca claridad en momentos decisivos: no nos pesa nada, cometimos errores. Estábamos disputando un partido serio contra América, que entró con pasos gigantes a cuadrangulares. Íbamos ganado el partido, nos equivocamos. El equipo tuvo personalidad para venir a pelearlo. Pelotas aéreas, descuidos y nos cobran. No nos sentimos favoritos, sabemos que podemos pelear el cuadrangular, vamos a lucharlo.



Aspectos a mejorar: duele porque faltando seis minutos lo perdemos. Son descuidos. No vamos a catapultar a un jugador con ello. Mostramos cosas importantes, quedan cinco partidos para disputarlos y llegar a la final.