Millonarios sigue en deuda con el gol, Sosa sorprendió: el análisis

Millonarios se sacudió, un poco, pese a que el funcionamiento deje algunas dudas. La victoria contra Unión Magdalena es reflejo del trabajo ofensivo planteado por Gamero, pese a que no se traduzca en abundancia de cara al arco rival, la cual ha sido la constante durante el arranque del 2022.



La preocupación en los aficionados venía radicándose en la contundencia, teniendo en cuenta la cantidad de volumen ofensivo visto en partidos anteriores. Sin embargo y de a poco, los azules van encontrando esos caminos, para evitar entrar en un cuello de botella, como les pasó contra Nacional. Puntos para analizar y tener en cuenta del triunfo de los de Gamero.



Rematar al arco y probar, la orden de Gamero: los azules probaron en un total de 17 oportunidades, de las cuales nueve estuvieron contemplados dentro del remate al arco. La directriz parece clara, teniendo en cuenta que en los partidos anteriores los azules entraban en un boquete donde intentaban tocar por un solo sector, sin explotar más posibilidades, volviéndose predecibles para sus rivales.



Tridente en la zona de volantes para la creación: Eduardo Sosa fue la sorpresa en el inicio, fue un jugador, que desde el inicio, se mostró y apunta a ser uno de los factores diferenciales. Siempre dispuesto a ser una opción de pase, de generar y crear chances. Su entendimiento con Daniel Ruiz y David Silva fue vital.



Sosa siempre estuvo rodeado y ubicándose en la mitad de la cancha, intercalando entre las bandas. Fundamental, de cara al futuro, que mostró que la asociación en cancha con sus compañeros mejorará. Factor a tener en cuenta y por mejorar, pese a tener 85 minutos, se le vio ahogado, cuestiones por mejorar desde el aspecto físico.



El venezolano no solo aprovechó su técnica rica, que de a poco va mostrando, sino el remate de media distancia. Probó un total de cinco ocasiones, de las cuales dos fueron directo al arco de Ramiro Sánchez. Tuvo un 86% de precisión en los 36 pases que intentó.



Daniel Ruiz, reconvertido a extremo con perfil cambiado: desde el 2020 es una constante ver las órdenes de Gamero con los volantes por las bandas, reconvertidos en extremos. Los cambios de posicionamiento son una constante para ellos, independiente de que lleguen a estar a perfil invertido.



El caso de Daniel Ruiz le aportó mucha gambeta, desborde en toda la línea lateral y quiebre de ritmo. Siempre cortó hacia la mitad, con el objetivo de rematar a puerta.



Pasividad en el segundo tiempo: Millonarios no sufrió el partido, pero empezó a regalar parte del terreno de juego para la visita, que de a poco empezó a tocar más de lo normal. Sin embargo, no le crearon mayor peligro. Factor que Gamero deberá corregir en la intensidad de juego, cuando deba enfrentar a rivales que propongan duelos más físicos o atléticos, para vulnerar el sector defensivo azul.



Seguridad y entendimiento en defensa y el arco: los azules parecen respirar tranquilos en ese aspecto. Álvaro Montero transmite la seguridad que antes no había en el arco. Su intervención en el arco fue poca, pero elemental cuando se le requirió. Además, su saque en largo se transformó en una alternativa para que Herazo, siendo el nueve de referencia, busque jugar a espalda de los defensores, marcando la diagonal y poder aprovechar esa virtud del guajiro.